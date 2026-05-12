Nicuşor Dan – discurs: ”Nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu UE, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu SUA”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat marți că nu s-a schimbat nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu Uniunea Europeană, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu SUA. Despre mesajul transmis de Ziua Europei, perceput de multe persoane ca o critică la adresa Uniunii, șeful statului a explicat că a fost „un fel de declarație de afecțiune”.

„Într-o ţară latină, tot timpul dezbaterile sunt foarte pasionale, însă nu cred că trebuie să amestecăm lucrurile. Noi, România, avem, evident, o dezbatere internă pe chestiuni interne, nu cea mai fericită, dar se întâmplă în democraţie. Pe de altă parte, nu s-a schimbat absolut nimic în orientarea strategică a României, nici în relaţia cu Uniunea, nici în relaţia cu NATO, nici în relaţia cu Statele Unite. Dimpotrivă, nu e vorba de o alegere”, a spus președintele, marţi, la conferinţa internaţională „Black Sea and Balkans Security Forum”.

Celelalte declarații ale șefului statului eferitoare la contextul internațional și poziționarea României, la Europa

„E vorba de a compatibiliza cât mai mult. Cu cât Europa este mai puternică, cu atât NATO e mai puternic. Cu cât NATO e mai puternic, cu atât Europa este mai puternică. Şi, de altfel, există, dacă vorbim de flancul estic, există proiecte care sunt complementare la nivelul Uniunii Europene, la nivelul NATO. Ăsta este, cred, unul din avantajele competitive ale României, că are o politică externă extrem, extrem de predictibilă de douăzeci, poate chiar treizeci de ani. Nimic nu s-a schimbat aici”.

Despre înlocuirea sintagmei pro-europeni cu cea pro-occidentali: ”Legat de cuvântul pro-occidental, el înglobează, aşa cum spune Strategia Naţională de Apărare, de exemplu, cum spune politica externă românească de ani de zile, el integrează cei trei piloni de politică externă ai României: Europa, Statele Unite, NATO. Este formula corectă. Am utilizat o alternativ, pentru că, trăiam în nişte luni în care niciunul dintre dumneavoastră nu mi-aţi atras atenţia. Asta este formula corectă pe care o vom utiliza în continuare”.

Întrebat dacă această preferinţă semantică reflectă de fapt o încercare a României de a avea o abordare pro-MAGA: ”Nimic nu s-a schimbat în politica noastră externă”, a declarat preşedintele României.

Despre criticile aduse Europei: ”Ce am încercat eu să spun în acel discurs de Ziua Europei este că Europa este un organism viu, cu dezbateri foarte puternice, cu care societatea românească nu este conectată. Şi nu am criticat. Dacă vă uitaţi la structura discursului, am spus da, Europa a făcut greşeli, dar Europa este un organism viu, democratic, în care toate aceste lucruri se dezbat cu cărţile pe masă în mod direct, iar acele elemente de critică le găsiţi, de exemplu, în discursul doamnei Von der Leyen de acum o săptămână de la Erevan. Deci interesul meu a fost tocmai de a stimula dezbaterea, Nu, vezi Doamne, să mă poziţionez împotriva Europei”.

Președintele Dan a oferit și un exemplu de acțiune ideologică a UE: ”Eu cred că abordarea pe mediu a fost mai mult ideologică decât pragmatică. Mă refer la politica cu privire la gaze cu efect de seră. A fost mult prea agresivă şi asta am spus-o şi în interiorul Uniunii”.

Discursul de la 9 Mai a fost un fel de declaraţie de afecţiune faţă de Europa: ”Mie mi s-a părut că atunci când l-am conceput şi imediat după ce l-am rostit, mi s-a părut că a fost un fel de declaraţie de afecţiune faţă de Europa. Adică România, noi, societatea românească, trebuie să ne raportăm cu adevărat la Europa. Şi asta conectat cu problemele pe care Europa le discută. Dacă ne referim la Europa aşa ca la o icoană, nu o să ajungem nicăieri”.

„Suntem într-o perioadă cu multiple provocări şi este nevoieca statele care gândesc la fel să colaboreze”

„Noi avem pe scena globală mulţi actori statali, nestatali, fiecare dintre ei cu preocupările lor de apărare, de securitate, economice, de energie şi multe alte domenii. Şi pentru ca noi toţi împreună să reuşim să lucrăm, pentru ca noi toţi împreună să reuşim să asigurăm pace sau cât mai mult din asta şi o colaborare cât mai bună, e nevoie de interfeţe care să înţeleagă fiecare dintre actori şi să propună soluţii, astfel încât dorinţele, aspiraţiile fiecăruia dintre ei să fie compatibile. Şi asta este ce faceţi cu mult profesionalism şi vreau să vă mulţumesc pentru că faceţi asta din interes, să spunem, global şi în interesul României”.

Regiunea Mării Negre reprezintă un interes strategic pentru România şi pentru NATO: „Evident, regiunea Mării Negre şi regiunea Balcanilor de Vest reprezintă un interes strategic pentru România, dar şi pentru NATO din motive geografice. Evident, preocuparea noastră pentru Ucraina este vecinul nostru. De asemenea, pentru Orientul Mijlociu, cu toate consecinţele care decurg din cum se vor soluţiona lucrurile acolo”.

Cum răspunde România provocărilor actuale: „În plan naţional se consolidează şi consolidându-se, creşte securitatea la Marea Neagră, creşte securitatea pe flancul estic şi în Balcanii de Vest. România participă la misiuni NATO şi misiuni europene. La nivelul Uniunii Europene contribuie la o apropiere atât a Moldovei şi a Ucrainei, cât şi a ţărilor din Balcanii de Vest la Uniune. Şi, bineînţeles, ăsta este un proces cu multe niveluri tehnice şi care necesită multă atenţie diplomatică şi, evident, în interiorul NATO, contribuind la postura de descurajare pe flancul estic”.

Statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze: „Suntem într-o perioadă cu multiple provocări şi aici este nevoie, faţă de aceste provocări, statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze şi asta se va întâmpla. Ăsta este obiectivul discuţiilor de mâine din formatul B9. Ăsta este obiectivul discuţiilor de la Ankara, din Summitul NATO de peste două luni şi sunt optimist că în fiecare dintre aceste formate vom exprima solidaritate şi vom reuşi să fim efectivi în obiectivele pe care ni le-am propus. Asta înseamnă investiţii în apărare. Asta înseamnă interoperabilitate şi asta înseamnă un parteneriat transatlantic care să fie efectiv”.

Despre Ucraina

În legătură cu Ucraina, toată lumea are opiniile deja formate şi nu mai există o dezbatere reală în societatea românească pe acest subiect, a mai spus președintele Dan. El susţine că partea politică şi-a atins limitele în acest domeniu şi crede că este nevoie de oameni din spaţiul civic care au credibilitate să afirme lucruri reale şi să facă o demonstraţie pe această temă:

”Eu cred că suntem tentaţi de prea multe ori să rămânem cantonaţi în nişte narative care nu trec dincolo de un public pe care ni l-am consolidat deja. E cumva un instinct de conservare al politicianului de a spune lucruri care sunt conforme, a nu greşi şi a fi sigur că e în acord cu cei care i-au dat votul. Şi dacă ne uităm la subiectul Ucraina vedem că toată lumea are opiniile deja formate şi nu există o dezbatere, o reală dezbatere în societate pe subiectul ăsta”.

Trebuie stimulată această dezbatere despre Ucraina: ”Vă spun cu maximă sinceritate că partea politică şi-a atins limitele. Orice politician deschide gura despre Ucraina, oricine se uită la el, ştie exact ce va spune. Nu mai este de interes şi tocmai de asta, pe subiectul ăsta şi pe alte subiecte care preocupă societatea, eu cred că este nevoie ca oameni din spaţiul civic, care au o credibilitate şi care au un element de noutate, pentru un receptor, pentru un auditor să afirme lucruri reale, adică să facă această demonstraţie care fiecăruia dintre noi, cei de aici, ni se pare evidentă”.

