Preşedintele Dan spune că ar putea desemna premierul înainte de 22 septembrie, când merge la Adunarea Generală a ONU: „Nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deşi nu mai excludem”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că nu-şi doreşte alegeri anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, ele nu mai pot fi excluse.

”Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral, care probabil se duce sau puţin înainte sau puţin după Anul nou. Înseamnă o concentrare şi mai mare de atacuri între partide până atunci şi o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, într-un interviu acordat Euronews.

”De aceea, nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a adăugat el.

Preşedintele a mai declarat că doreşte să facă desemnarea premierului până pleacă în SUA, la a 81-a Adunare Generală a ONU, care începe pe 22 septembrie.

Întrebat dacă acest lucru se poate întâmpla după eşecul unui nou premier în Parlament, Nicuşor Dan a spus că ceea ce încearcă este ”o variantă de guvern care să treacă de votul Parlamentului”.

”Cred că asta îşi doresc românii şi trebuie să alegem varianta care are cele mai multe şanse să treacă”, a subiniat el, adăugând că ştie pe de rost numerele de parlamentari pe care le are fiecare dintre partide sau grupuri care s-au format şi toate variantele posibile de a obţine cele 233 de voturi.

”Doresc asta”, a răspuns Nicușor, întrebat dacă va face nominalizarea înainte de a pleca la New York.

Celelalte declarații importante despre desemnarea unui premier și formarea guvernului

”Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârşit toţi parlamentarii sunt aici şi dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”.

Şeful statului a menţionat că a avut zeci de discuţii cu reprezentanţii partidelor, şi ştie că şi liderii formațiunilor parlamentare au discutat între ei, încercând să găsească o soluție. au avut tipul acesta de discuţii.

Înaintea nominalizării viitorului prim-ministru, șeful statului vrea o rundă de consultări oficiale cu partidele. ”Aş vrea să fac asta şi aş vrea să fac şi desemnarea, la finalul consultărilor”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat dacă Sorin Grideanu şi Siegfried Mureşan, propunerile de premier înaintate de către PSD și PNL, mai sunt în discuție, preşedintele a răspuns: ”Desemnarea va fi către varianta cu cele mai multe șanse să strângă o majoritate. Vor fi și ei? Va fi o întrebare pe care o voi adresa tuturor partidelor, tuturor grupărilor de membri ai parlamentului”, a explicat șeful statului.

Președintele a mai spus că se aștepta la „mai multă disponibilitate la dialog” din partea partidelor parlamentare începând cu 1 septembrie, când a reînceput sesiunea parlamentară. „Știu pe de rost numerele de parlamentari pe care le au partidele sau grupurile care s-au format și toate variantele posibile pentru a obține 233 de voturi, nu vreau să merg mai departe în a spune ce este mai probabil în configurația actuală”, a spus Nicușor Dan.

Despre posibilitatea desemnării ministrului Alexandru Nazare: ”Nu vreau să complic şi mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de finanţe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta şi public relaţia bună pe care am avut-o profesional”, a spus preşedintele. Alexandru Nazare este ”cineva care ştie să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare”, a mai spus șeful statului adăugând: ”Dar de aici, până la o voinţă politică pentru 233 de voturi, e o altă discuţie”.

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