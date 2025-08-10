cursdeguvernare

duminică

10 august, 2025

Europa & Lumea

Președintele Nicușor Dan, vizită privată în Republica Moldova – a participat cu Maia Sandu la Festivalul Lupilor

De Iulian Soare

10 august, 2025

Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova, el participând, sâmbătă seara, alături de preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi.

Nicușor Dan și Maia Sandu au fost prezenți la ”Festivalul Lupilor”, organizat în Rezervaţia Naturală ”Orheiul Vechi”. Mai mulți participanţi la eveniment au stat la coadă pentru a face poze cu cei doi preşedinţi. Potrivit sursei citate, vizita lui Nicuşor Dan în Republica Moldova nu a fost anunţată în prealabil nici de Preşedinţia României, şi nici de Preşedinţia Republicii Moldova.

Preşedintele României a fost invitat să participe şi la evenimentele planificate în Republica Moldova, în 31 august 2025, cu ocazia Zilei Limbii Române.

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.


„Este prima mea vizită oficială bilaterală ca președinte al României și am ținut ca ea să fie aici. Avem o relație specială, de suflet. Prezența mea aici este o garanție a continuării sprijinului pe care România îl acordă Republicii Moldova. Este un moment important pe care Republica Moldova îl trăiește: începutul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Evident, împărtășim aceleași set de valori și împreună avem aceleași aspirații”, declara, în iunie, președintele Dan. „Proiectul cel mai important al Republicii Moldova este aderarea la Uniunea Europeană, aveți aici sprijinul nostru”, a adăugat șeful statului.

(Citește și: Președintele Dan, la Chișinău: „Proiectul cel mai important al Republicii Moldova este aderarea la UE, aveți sprijinul nostru. Amenințarea cea mai mare a prezentului – Federația Rusă)

***


Etichete: , , , ,

