Președintele Dan, la Summitul Celor 3 Mări de la Dubrovnik: România semnează aderarea la Fondul de Infrastructură al Inițiativei, cu o contribuție de 25-50 mil. euro

Președintele României Nicușor Dan participă marți la Summitul Inițiativei celor Trei Mări (I3M) și miercuri la sesiunea specială a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări.

Președintele conduce delegația României, din care fac parte ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Reuniunea de marți este programată să înceapă la ora 15:30 (ora României). Marți seara, la ora 21:00 (ora României), președintele Nicușor Dan va participa la cina de lucru oferită de prim-ministrul Republicii Croația, Andrej Plenkovic, la Muzeul de Artă Modernă din Dubrovnik, iar miercuri de la ora 10:00 președintele participă la o sesiune specială a Forumului de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări.

Summit cu miză financiară majoră pentru România: se va semna un Memorandum de Înțelegere pentru Fondul de Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, administrat de Fondul European de Investiții (FEI)

În perioada 28–29 aprilie 2026 se desfășoară la Dubrovnik Forumul de Business al Inițiativei celor Trei Mări, eveniment care reunește lideri guvernamentali, instituții financiare și investitori din Europa Centrală și de Est.

Conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor, participarea vine într-un moment în care România își consolidează credibilitatea financiară și rolul în regiune, după progresele recente în reducerea deficitului bugetar și stabilizarea finanțelor publice – evoluții care deschid noi oportunități pentru atragerea de investiții majore.

Unul dintre momentele centrale ale forumului va fi semnarea Memorandumului de Înțelegere pentru Fondul de Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, administrat de Fondul European de Investiții (FEI). Din partea României, documentul va fi semnat de conducerea Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID), iar contribuția financiară estimată a României este cuprinsă între 25 și 50 milioane euro.

Programul și întâlnirile ministrului de Finanțe

Acest pas va permite României să participe direct la finanțarea unor proiecte regionale majore, în special în domeniile infrastructurii de transport, energiei și conectivității, cu impact direct asupra dezvoltării economice și competitivității regionale.

În ceea ce-l privește pe ministrul Finanțelor Alexandru Nazare, Ministerul de resort arată într-un comunicat că acesta va fi keynote speaker la conferința dedicată raportului de impact al fondului de investiții al Inițiativei celor Trei Mări, eveniment desfășurat pe parcursul forumului. Cu această ocazie, oficialul Guvernului va prezenta prioritățile României și oportunitățile investiționale din regiune.

În a doua zi a evenimentului, ministrul va participa la panelul „Mapping the money: scale of traditional financing”, alături de lideri financiari internaționali, unde vor fi analizate opțiunile de finanțare disponibile și reformele necesare pentru direcționarea mai eficientă a resurselor către proiecte strategice, mai arată Ministerul.

În marja forumului sunt programate, de asemenea o serie de întâlniri bilaterale cu parteneri financiari internaționali, cu scopul de a atrage capital și de a accelera proiecte strategice în România.

Printre acestea se numără:

discuții cu Marjut Falkstedt, Director Executiv al Fondul European de Investiții, privind crearea unui fond național pentru creștere sustenabilă, prin intermediul Băncii de Investiții și Dezvoltare;

întâlnire cu Hayashi Nobumitsu, Guvernator al Japan Bank for International Cooperation, pentru consolidarea cooperării financiare cu investitori japonezi;

discuții cu omologul croat, Tomislav Ćorić, precum și cu reprezentanți ai băncii de dezvoltare din Polonia și ai instituțiilor financiare internaționale;

întâlniri cu oficiali ai U.S. International Development Finance Corporation, privind oportunități de finanțare pentru proiecte strategice.

”Participarea la forum reflectă rolul tot mai activ al României în formatele regionale de cooperare economică și financiară, dar și interesul investitorilor pentru proiecte din România, într-un context în care stabilitatea fiscală și reformele recente cresc încrederea partenerilor internaționali”, arată Ministerul Finanțelor în comunicat.

***