Președintele Dan a invitat la Cotroceni liderii coaliției de guvernare: Problemele agendei publice. Kelemen Hunor: Era nevoie de o astfel de întâlnire

Președintele Nicușor Dan a invitat liderii coaliției la Cotroceni, marți, la ora 12.00. Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat că „era nevoie de o astfel de întâlnire”.

„Am primit invitația pentru mâine, de la ora 12:00, dacă nu mă înșel. Bineînțeles că, după începerea sesiunii parlamentare, era și cazul să se întâlnească președintele cu liderii coaliției. E absolut firesc să se întâmple acest lucru, nu e nimic rău. Și da, președintele e mediator, dacă trebuie să medieze ceva, în acest moment nu trebuie speculat. Această întâlnire este o întâlnire absolut normală la începutul sesiunii parlamentare. Și dacă nu ar fi fost acea situație cu asumarea pe autoritățile locale și centrale, era nevoie de o astfel de întâlnire”, a declarat Kelemen Hunor, luni, la Parlament, citat de Agerpres.

Luni, în interiorul coaliției au reapărut disputele, generate de așa-numita reformă a administrației locale, mai precis de propunerea premierului Bolojan referitoare la reducerea angajaților din primării și consilii județene. Atât lideri PSD, cât și ai PNL au vorbit despre posibila retragere de la guvernare.

De asemenea, reamintim că președintele Nicușor Dan le-a propus liderilor coaliție de guvernare două nume pentru numirea la șefia SRI și SIE, ambele respinse.

Duminică, șeful statului a recunoscut că primele sale propuneri au fost refuzate de coaliție și a declarat că nu va face nicio propunere pentru conducerea SIE și SRI până nu va avea o înțelegere cu reprezentanții majorității parlamentare și nu va fi sigur că va trece prin legislativ. Șeful statului a spus, duminică, că în acest moment nu există „o înțelegere cu reprezentanții majorității”.

”Până la momentul la care va exista o înţelegere… Cred că stabilitatea e importantă în momentul ăsta. Nu cred că suntem în situaţia ca preşedintele trimite, Parlamentul refuză. În momentul în care o să fac propunerea oficială o să fiu sigur că Parlamentul va vota. Până în momentul acela de la mine nu o să aveţi informaţii despre ce am discutat în culise”, a declarat Nicuşor Dan, la Chișinău, unde participat la Ziua Limbii Române.

În acest moment nu există „o înțelegere cu reprezentanții majorității”, a spus șeful statului, care a adăugat: „În momentul în care va exista o înțelegere între mine și reprezentanții majorității din Parlament o să aveți vești, până atunci suntem la nivel de speculații”, a declarat șeful statului.

Conform informațiilor pe surse cei doi sunt cei pe care i-a propus Nicușor Dan coaliției de guvernare, dar care au fost respinși imediat.

Declarații anterioare ale lui Nicușor Dan referitoare la numirea șefilor serviciilor de informații

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în 30 iulie, că în următoarele săptămâni vor fi numiţi şefii SRI şi SIE şi a precizat că acest lucru se va întâmpla după ce va avea o discuţie cu partidele. El a mai spus că are deja 3 – 4 nume pe listă, pentru cele două funcţii.

Într-o conferinţă de presă din 14 iulie, Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu numirea directorului Serviciului Român de Informaţii (SRI), că nu îşi doreşte să facă jocuri şi să propună oameni pe care Parlamentul să îi respingă.

”Propunerea o face preşedintele şi bineînţeles că fiind şi momentul acesta delicat nu îmi doresc să facem jocuri, să propun oameni pe care eventual Parlamentul să îi respingă. O să mă consult cu partidele, dar numirea în mod constituţional o face preşedintele”, a afirmat Nicuşor Dan.

Premierul Ilie Bolojan, întrebat miercuri seara, cum comentează propunerile vehiculate pentru conducerea acestor servicii – Marius Lazurca și Gabriel Zbârcea, a răspuns:

„Nu fac comentarii legat de știri care apar pe surse și nici nu am transmis niciodată astfel de știri. Ceea ce vă pot spune este că pentru conducerea serviciilor de informații există o procedură stabilită prin legislație: președintele României face aceste propuneri, iar Parlamentul le aprobă. Prin urmare, în momentul în care se va considera de către domnul președinte că e un moment potrivit, cu siguranță va avea un dialog cu reprezentanții partidelor politice din Parlament, în așa fel încât să se creeze o majoritate pentru ca, odată o propunere făcută, ea să aibă într-adevăr șansa să fie validată”.

„Să mă apuc să fac acum comentarii legat de simpatii, de antipatii, cred că nu este cazul. Cei care ocupă poziții foarte importante în statul român trebuie să fie niște oameni loiali acestei țări și să se gândească sigur la interesele strategice ale României și să fie în serviciul țării noastre”, a mai spus premierul.

„Sunt convins că se va găsi o soluție înțeleaptă pentru aceste propuneri, dar acum, mai mult de atât, nu pot să fac alte comentarii”.

Sorin Grindeanu: „Discursul pe care îl are AUR pare anti-european, anti-UE. Este o problemă peste care eu nu pot să trec. Și nici PSD-ul. Și atunci mi-ar fi dificil să mă gândesc că una dintre propuneri o să vină din această zonă. Nicușor Dan ar fi bine să facă nominalizări care să treacă prin vot în Parlament”.

De cealaltă parte, Petrișor Peiu, de la AUR, a întâmpinat cu entuziasm propunerile avansate de Nicușor Dan: „Atât Gabriel Zbârcea, cât și Marius Lazurca sunt extrem de onorabili. Ambii sunt ortodocși practicanți, ambii au studii complete, făcute la timp și terminate cu rezultate excelente.”

