Președintele Nicușor Dan participă marți la reuniunea „Coaliției de Voință” de la Paris

Președintele Nicușor Dan va participa marți, 6 ianuarie, la reuniunea șefilor de stat și de guvern ai „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), potrivit agendei oficiale anunțate de Administrația Prezidențială.

Evenimentul va avea loc la Palatul Élysée din Paris, fiind găzduit de președintele francez Emmanuel Macron.

Pe agenda summitului de la Paris figurează:

sprijinul continuu pentru Ucraina în contextul războiului cu Rusia;

negocieri privind garanții de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace;

continuarea coordonării politice și strategice între statele membre.

Summitul vine după o serie de întâlniri pregătitoare între consilieri în materie de securitate din statele membre Coaliției, desfășurate la începutul anului la Kiev, unde s-au examinat documente de negociere privind un plan de pace și garanții de securitate pentru Ucraina. Aceste documente vor fi supuse briefing‑urilor finale înainte de reuniunea liderilor.

„Prima parte a reuniunii s-a axat pe documentele-cadru, în special pe garanțiile de securitate și abordările referitoare la planul de pace, precum și pe succesiunea următoarelor etape comune”, a declarat sâmbătă pe Telegram negociatorul șef al Ucrainei, Rustem Umerov, la încheierea primei sesiuni a întâlnirilor de la Kiev.

Eforturile diplomatice s-au intensificat din noiembrie pentru a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial, sub impulsul președintelui american, a cărui administrație a negociat separat cu Rusia și Ucraina.

„Avem un plan de compromis în care încă nu există compromisuri pe două puncte. De aceea spunem 90% din 100%”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferințe de presă.

***