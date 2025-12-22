Președintele Nicușor Dan, interviu în Politico: Economia învinge moralitatea în noua lume a lui Donald Trump

Președintele României, Nicușor Dan, susține că lumea s-a schimbat și că abordarea relațiilor internaționale a devenit mult mai pragmatică și economică, în detrimentul considerentelor morale. În noul context, liderii europeni trebuie să găsească echilibrul între colaborarea cu Statele Unite și rezistența față de politicile ostile valorilor centrist-europene.

„Lumea s-a schimbat. Am trecut, într-un fel, de la o abordare morală la una pragmatică și economică a relațiilor internaționale”, a declarat președintele României, Nicușor Dan, într-un interviu pentru Politico.

El a explicat că liderii europeni au înțeles această realitate și își concentrează atenția pe strategii practice pentru gestionarea noilor condiții impuse de politica administrației Trump.

„Pentru liderii moderați, dilema este cât de mult să accepte prioritățile Washingtonului, având în vedere necesitatea continuării cooperării cu SUA, și cât de mult să reziste influenței unei politici ostile valorilor centrist-europene”, a spus Dan.

„Relațiile cu America sunt critice pentru România. Suntem pe marginea estică a UE, la granița cu Ucraina.”

Referindu-se la afirmația fostului președinte american că liderii europeni sunt „slabi”, Dan a recunoscut că există „o anumită adevăr în această evaluare”, menționând că procesele decizionale europene pot fi lente. Totuși, el a subliniat că Uniunea Europeană a luat decizii importante, precum împrumutul comun de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, menținând astfel țara în lupta împotriva agresiunii ruse pentru următorii doi ani.

Dan a comentat și asupra relației României cu SUA, subliniind importanța menținerii unei legături strânse: „Relațiile cu America sunt critice pentru România. Suntem pe marginea estică a UE, la granița cu Ucraina, și găzduim baze NATO și facilități americane importante.” El a adăugat că retragerea anunțată a 800 de militari americani din România a provocat îngrijorare, dar a reafirmat că alianța transatlantică rămâne esențială.

Pe tema războiului din Ucraina, președintele României a declarat: „Suntem de partea Ucrainei. Sperăm ca conflictul să nu ducă la pierderea Donbasului, dar decizia finală privind pacea aparține ucrainenilor.” El a apreciat sancțiunile recente impuse de SUA companiilor petroliere rusești, considerând că acestea sprijină eforturile de securitate și stabilitate în regiune.

România, hub pentru transferul de aprovizionare a Ucrainei

România joacă un rol strategic în sprijinirea Ucrainei, fiind un hub pentru transferul de provizii, iar portul Constanța și facilitățile militare vor fi vitale în viitoarele operațiuni de menținere a păcii. Soldați ucraineni se antrenează în România, iar țara colaborează cu Bulgaria și Turcia pentru demontarea minelor din Marea Neagră.

În ciuda unor incidente cu drone rusești, Dan a minimizat pericolul asupra populației și a subliniat creșterea cheltuielilor militare pentru descurajarea agresiunii.

Provocările interne

Pe plan intern, Dan a preluat președinția României într-un context tensionat, după anularea alegerilor din 2024 din cauza acuzațiilor de interferență externă și ilegalități. „Corupția rămâne o problemă majoră. În primele șase luni, am prioritizat reducerea cheltuielilor publice și controlul deficitului, dar acum vom intensifica lupta împotriva corupției, inclusiv prin promovarea magistraților pe merit”, a spus Dan.

El a mai precizat că statul trebuie să explice cetățenilor motivele anulării alegerilor și că un raport detaliat va fi prezentat în următoarele luni. Dan a atras atenția asupra campaniilor de dezinformare și sabotaj desfășurate de Rusia, menționând că România a fost vizată timp de un deceniu, iar alte țări europene se confruntă cu aceleași provocări.

În ceea ce privește politica internă, partidul de extremă dreapta AUR se menține în sondaje cu aproximativ 40%, iar Dan consideră că echipa sa trebuie să fie mai aproape de cetățeni pentru a contracara populismul. „Politica europeană este un proces democratic, nu birocratic. Dezbaterile sunt lungi, dar participarea cetățenilor este esențială pentru înțelegerea mecanismelor UE”, a subliniat președintele.

