Președintele Nicușor Dan estimează că noul proiect privind reforma pensiilor speciale a magistraților va fi gata în trei săptămâni

Preşedintele Nicuşor Dan susţine că, în cel mult trei săptămâni, partidele din coaliţie vor agrea un nou proiect privind pensiile magistraţilor, după care documentul va fi trimis Parlamentului.

Nicuşor Dan a declarat, vineri seară, la Iaşi, că există voinţa politică pentru a rezolva în anul 2025 problema pensiilor magistraţilor, dar că este legitim ca liderii politici să aibă opinii diferite privind proiectul de lege care trebuie adoptat.

„Lucrul cel mai important este că avem o problemă, pensia cât salariul. Şi avem voinţă politică în coaliţie pentru a rezolva această problemă. Ăsta este un fapt. Şi mai mult decât atât, există voinţă ca această problemă să fie rezolvată în cursul anului 2025. Deci astea sunt faptele. Mai departe, este legitim ca oamenii să aibă opinii diferite pe o anumită problemă. În momentul în care proiectul de lege va merge în Parlament evident că este nevoie de un acord prealabil al partidelor din coaliţie. Mai departe sunt chestiuni absolut tehnice. Cu cine se consultă, cine… E bine să existe o consultare”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

El a susţinut că este bine ca eventuale probleme de fond existente în proiectul respins de CCR să fie corectate acum.

Nicuşor Dan consideră că discuţiile din coaliţie pe un nou text nu vor dura mai mult de trei săptămâni.

„Deci dezbaterea e necesară, estimez că nu o să dureze mai mult de una, două, trei săptămâni şi după aceea estimez că partidele din coaliţie vor agrea pe un text cu care să meargă în Parlament”, a declarat Nicuşor Dan.

El a adăugat că, în cazul scrierii proiectului respins de CCR, au fost luate în considerare decizii anterioare ale Curţii, dar că „între timp mulţi jurişti s-au uitat la text şi e posibil ca unii dintre ei să fi văzut nişte mici probleme care nu ţin de fondul problemei, ci de eventuale dificultăţi de interpretare”.

„Dacă sunt astfel de chestiuni, sunt sigur că ele vor fi corectate. Rămân cele două discuţii mari pe care trebuie să se ajungă la un acord politic: perioada de tranziţie şi cuantumul pensiei în raport cu salariul”, a adăugat Nicuşor Dan.

Alte declarații importante:

Despre salariul minim: Există un dialog absolut necesar între guvern, patronate şi sindicate. Dincolo de o eventuală obligaţie legală, trebuie să existe o discuţie de oportunitate între guvern, patronate, sindicate pe subiectul ăsta. Evident că toată lumea îşi doreşte salarii mai mari, dar de altă parte şi chiar am avut discuţia în seara asta, la Iaşi, cu oamenii de afaceri, e posibil ca forţând un salariu minim prea mare anumite activităţi să devină necompetitive în România şi nişte sute, mii de oameni să-şi piardă locurile de muncă.

Despre finalizarea proiectelor de infrastructură rutieră din zona județului Iași: În propunerea României, în programul SAFE, sunt trecute ambele capete ale autostrăzii Pașcani – Ungheni și Pașcani – Siret. Sunt optimist că vor fi eligibile. Soluția este, cred eu, să reducem accesoriile legate de aceste autostradă. Sunt toate șansele să le facem prin SAFE sau prin fonduri structurale.

Despre numirea directorilor serviciilor de informații: Ce pot să vă spun este că am interacţionat cu serviciile în această perioadă şi am pus foarte multe întrebări şi despre funcţionarea lor generală şi despre momentul noiembrie 2024. Într-un interval de timp destul de scurt din momentul acesta, o să prezint public, aşa cum am promis, concluziile mele

Despre declarațiile lui Sorin Grindeanu la adresa prim-ministrului Ilie Bolojan. Suntem înainte de 7 noiembrie, nu? Cred că după 7 noiembrie o să avem mai puţine astfel de luări de poziţie. Haideţi să ne uităm şi la contextul electoral. Există un congres al PSD în 7 noiembrie. Există nişte alegeri pentru Primăria Capitalei pentru 7 decembrie şi există un tip de retorică pe care noi l-am auzit în ultimii 30 de ani. Opinia mea este că tipul acesta de retorică nu mai ţine cum ţinea acum 10 sau 20 de ani, dar suntem într-o democraţie şi fiecare îşi face poziţionările în spaţiul public aşa cum consideră de cuviinţă.

***