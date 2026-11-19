România trebuie să direcționeze fondurile europene din cadrul financiar multianual 2028-2034 către proiecte strategice și bine definite, în loc să dilueze potențialul financiar către zeci de mii de proiecte mici, cum a fost cazul fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după cum a explicat președintele Nicușor Dan.

„În PNRR, România a avut circa 20.000 de proiecte, în timp ce Irlanda a avut doar 7 proiecte. Cred că e mai bine să ai 7 decât 20.000, pentru că efortul tău în gestionarea proiectelor este mai mic. Banii europeni pe care îi vom avea în perioada 2028-2034 trebuie să îi ducem cu adevărat către proiecte esențiale, care să fie bine definite și care să răspundă unor nevoi esențiale pe care le avem”, a declarat președintele Nicușor Dan, joi, la Summitul pentru Guvernanță Digitală.

Digitalizarea, un subiect pentru care există consens

În cadrul evenimentului organizat de think tank-ul Edge Institute la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan a vorbit despre digitalizare, la distanță de un an de la prima ediție a summitului, atunci când ambițiile pentru guvernanță digitală erau mari.

„Eu cred că sunt multe zone în statul român în care există diferențe de viziune între administrație și diferite zone profesionale sau zone de interes, dar pe digital eu cred că nu există niciun astfel de conflict. Există atât din partea statului, cât și din partea mediului privat, însă trebuie să vedem cum punem energiile împreună.”

Subiectul guvernanței digitale a avut de suferit în 2026, în contextul în care criza politică a blocat pentru o bună parte a anului marile proiecte de digitalizare. Acum, președintele Dan recunoaște că statului român îi lipsește o strategie de AI.

„Nouă ne lipsește o strategie de AI a statului român. Eu cred că vom vedea această strategie, e un semn bun că avem un ministru al Digitalizării, care are și atribuții pe AI, și înțelege că este una dintre principalele sale atribuții.”

Unul dintre proiectele lansate în spațiul public de Administrația Prezidențială în acest an este Just.AI, o inițiativă care generează primul cadru de cooperare pentru integrarea inteligenței artificiale în sistemul judiciar.

„Just.AI se adresează sistemului de justiție, cu puține interferențe administrative și a fost lansată în mai 2026. Primul lucru important pe care vreau să îl spun este că, în afară de 1-2 excepții, toate instituțiile implicate au fost deschise să colaboreze și acesta e un semn foarte bun, inclusiv din partea unor instituții care în mod tradițional se contrează una pe cealaltă.

Faptul că toți au înțeles importanța este foarte bine. Suntem în faza în care pe viitoarea arhitectură a relației dintre AI și toate instituțiile implicate sunt discuții cu toate aceste instituții implicate. Conceptul există și acum trebuie ca el să fie dezvoltat într-un plan de acțiune.”

Președintele Dan: „Avem nevoie de planuri de acțiune”

Președintele Dan a abordat și evoluția României la capitolul guvernanță digitală, pe care a descris-o drept o evoluție „cu pași mici”.

„Cred că am făcut niște mici pași, faptul că în sfârșit avem un ministru al Digitalizării e un pas. Urmează să ducem Autoritatea pentru Digitalizarea României în subordinea premierului, tocmai ca să îi dăm importanța simbolică și autoritatea de care are nevoie în raport cu celelalte instituții.”

El a făcut și un apel către mediul privat, căruia îi cere să vină cu planuri concrete de acțiune acolo unde statul nu este suficient de rapid.

„Am mai spus asta la întâlniri cu mediul de afaceri, de foarte multe ori statul nu e suficient de rapid pentru a duce strategii, dar nu neapărat strategii, ci planuri de acțiune. Invitația adresată mediului privat este să vină direct cu planurile de acțiune, acolo unde există bunăvoință, pentru că altfel pierdem timpul.”

Pe de altă parte, președintele a explicat că una dintre prioritățile statului este legată de contextul de securitate, ceea ce consumă o bună parte din energia statului.

„Câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate. Din perspectiva asta, mult din energia mea și a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care este esențială și probabil că, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcția asta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu.

Uitându-mă înapoi, mi se pare că am pierdut mult timp noi toți ca societate pe mize mici și foarte mici. Și ar fi timpul să schimbăm modul acesta de abordare, adică sunt niște ținte mari, sistemul de educație, colectarea sau digitalizarea, în care abia, abia am zgâriat puțin la suprafață. Îmi doresc să avem cu toții la nivel individual maturitatea să ne concentrăm pe lucruri mari.”

Întrebat cum privește subiectul inteligenței artificiale din perspectiva unui părinte, președintele Dan a spus că încearcă să îi ferească pe copii de dependența digitală.

„Încerc să îi feresc de dependența digitală. Asta cred eu ca părinte că este principalul pericol. Cu fiica mea, care e mai mare, încerc să mai fac matematică pentru a o stimula să gândească. Cred că dacă are o structură și își formează o structură logică în relația cu mediul înconjurător, nu va avea probleme la vârsta potrivită să interacționeze cu digitalul.”

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