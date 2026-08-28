Președintele Dan a promulgat legea integrității, dar cere Parlamentului să revină asupra ei

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea privind integritatea, pentru a nu se pierde cele aproape 800 de milioane de euro fonduri PNRR, dar a cerut Parlamentului ca în sesiunea de toamnă să „aprofundeze discuțiile asupra acestei legi”.

Prezentăm integral declarația președintelui, publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale:

Am promulgat astăzi Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității în forma care mi-a fost transmisă de către Parlamentul României. Îmi mențin în continuare argumentele din sesizarea de neconstituționalitate pe care am înaintat-o Curții Constituționale. Într-un alt context, în care nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR din cauza neadoptării acestei legi și ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere, aș fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare. Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern. Cer Parlamentului ca, în sesiunea de toamnă, să reia și să aprofundeze discuțiile asupra acestei legi. Integritatea este un subiect mult prea important pentru societate și trebuie transpus într-o lege aflată dincolo de orice suspiciuni și interpretări.

Reamintim că legea a fost adoptată săptămâna aceasta, în sesiune extraordinară a legislativului, cu tot cu așa-numitul amendament ce va duce revocarea lui Dominic Fritz din funcția de primar al Timișoarei, după ce Curtea decretat constituționalitatea respectivei prevederi.

USR a votat împotriva proiectului, în timp ce PNL și UDMR au optat pentru adoptare, cu explicația că nu vor ca România să piardă cele 770 de milioane de euro din PNRR corespunzătoare acestui jalon.

”Chiar dacă nu suntem de acord cu decizia Curţii Constituţionale, noi am învăţat să respectăm deciziile instituţiilor de drept, motiv pentru care am luat act şi respectăm decizia Curţii Constituţionale. Şi da, votăm pentru români. Vom vota această propunere legislativă pentru ca România să nu piardă cei 70 de milioane, pentru că nu putem să susţinem că vrem bine românilor atâta vreme cât nu ne interesează şi lucrurile care fac ca românii să trăiască mai bine”, a spus liberalul Daniel Fenechiu, în plenul Senatului.

PSD și AUR au votat pentru, social-democrații fiind cei care au introdus amendamentul ce-l vizează pe Dominic Fritz.

*****