Președintele Nawrocki respinge legea privind extinderea ajutorului financiar pentru ucrainenii din Polonia

Președintele polonez Karol Nawrocki (foto) a anunțat, luni, că nu a semnat amendamentul care extinde efectele legii privind acordarea de ajutor financiar cetățenilor ucraineni care trăiesc în Polonia, blocând astfel adoptarea acesteia.

În timpul procesului legislativ de elaborare a amendamentului, deputații din tabăra politică a lui Nawrocki, Partidul Lege și Justiție (PiS), au cerut ca plata alocației de 800 de zloți către cetățenii ucraineni să fie condiționată de angajarea sau de desfășurarea unei activități economice în Polonia, precum și de înăsprirea normelor privind dobândirea cetățeniei poloneze. Propunerea lor nu a fost însă acceptată.

Ca motiv, Nawrocki a invocat absența unui amendament care ar exclude de la beneficiul de 800 zloți (188 EURO) pe ucrainenii care nu lucrează în prezent în Polonia. „Legea privind ajutorul acordat cetățenilor ucraineni nu prevede modificarea care a făcut obiectul dezbaterii publice”, a declarat el. „Nu îmi voi schimba opinia și consider că ajutorul de 800 de zloți ar trebui să fie acordat numai ucrainienilor care depun eforturi pentru a lucra în Polonia”, a insistat președintele, potrivit agenției PAP.

În timpul campaniei prezidențiale din 2025, atât Nawrocki, care a câștigat alegerile, cât și rivalul său apropiat, Rafal Trzaskowski, susținut de guvernul de centru, au promovat ideea modificării legii astfel încât prestațiile pentru copii, cum ar fi alocația lunară de 800 zloți, să fie plătite numai migranților care lucrează. Modificarea ar afecta în principal refugiații ucraineni, datorită numărului lor mare și faptului că mulți dintre ei au venit în Polonia cu copiii lor, după ce au fugit din Ucraina în urma invaziei ruse.

Modificarea legii privind ajutorul pentru cetățenii ucraineni, care nu a fost semnată de Nawrocki, a fost propusă în contextul conflictului armat care continuă în această țară. Legea prevedea prelungirea protecției temporare acordate cetățenilor ucraineni care fug de război până înainte ca 4 martie 2026. De asemenea, clarifica condițiile de acordare a ajutorului de 800 de zloți, astfel încât acesta să fie acordat și copiilor care au absolvit învățământul secundar înainte de împlinirea vârstei de 18 ani și care își continuă studiile la o universitate sau în cadrul unor cursuri de calificare profesională.

Fără semnătura președintelui, proiectul de lege nu va intra în vigoare.

(Citește și „Rusia construiește o antenă uriașă la granița cu Polonia pentru interceptarea comunicațiilor NATO” )

***