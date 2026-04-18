Președintele Libanului, la încheierea armistițiului cu Israel: „Am recuperat Libanul și puterea decizională, pentru prima dată în aproape o jumătate de secol”

Președintele libanez Joseph Aoun (foto) a afirmat vineri că țara sa nu mai este „scena războaielor nimănui”, după implementarea armistițiului în conflictul dintre Israel și Hezbollah.

„Suntem încrezători că vom salva Libanul, am recuperat Libanul și puterea decizională a Libanului pentru prima dată în aproape o jumătate de secol”, a declarat Aoun, în primul său discurs adresat națiunii de la armistițiul de joi, potrivit Agerpes.

Discursul televizat a fost primul al președintelui Aoun de la anunțarea, joi, a armistițiului mediat de SUA pentru a pune capăt luptelor dintre Israel și gruparea armată Hezbollah, susținută de Iran.

„Astăzi negociem pentru noi înșine, nu mai suntem un pion în jocul nimănui, nici scena războaielor nimănui și nu vom mai fi niciodată”, a adăugat el.

Liderul de la Beirut a subliniat că orice acord viitor la care va ajunge guvernul nu va ceda niciun teritoriu și nu va submina drepturile naționale ale Libanului, fără a preciza dacă se referă la convorbiri potențiale cu Israelul.

Textul acordului prevede că Israelul și Libanul vor purta discuții directe pentru a produce o „pace între cele două țări”.

Israelul continuă operațiunile militare împotriva Hezbolach

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a afirmat însă vineri că operațiunea militară în Liban nu este terminată, la câteva ore după intrarea în vigoare a unui armistițiu de zece zile, avertizând că civilii libanezi care se întorc în sud ar putea fi din nou evacuați.

„Manevrele pe teren în Liban și loviturile împotriva Hezbollah au permis atingerea a numeroase obiective. Zona de securitate a fost curățată de militanți și de arme, este golită de locuitori și va continua să fie debarasată de infrastructură teroristă, inclusiv prin distrugerea de case în satele din prima linie care au devenit de facto avanposturi teroriste”, a precizat Katz.

Potrivit termenilor armistițiului, Israelul își rezervă dreptul de a continua să vizeze Hezbollah pentru a împiedica atacuri ‘planificate, iminente sau în curs’ și va păstra o zonă de securitate de 10 km de-a lungul părții libaneze a frontierei.

