Președintele Letoniei avertizează că Europa nu ține pasul cu evoluțiile războiului cu drone și ale războiului aerian din Ucraina

Președintele Letoniei a avertizat că Europa nu ține pasul cu evoluțiile războiului cu drone și ale războiului aerian din Ucraina și că majoritatea țărilor membre NATO nu ar putea respinge un atac cu rachete rusești dacă conflictul s-ar extinde.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu acordat publicației The Guardian la Washington D.C., în care Edgars Rinkēvičs a spus că evoluțiile tehnologice în domeniul războiului cu drone din Ucraina se desfășoară cu o „viteză fulgerătoare” și că eforturile actuale de pregătire pentru un război aerian ar putea deveni depășite până la jumătatea anului viitor.

„Ceea ce vedem este că apărarea antiaeriană, apărarea împotriva dronelor și apărarea antirachetă au probleme serioase”, a spus el. „Și să fim sinceri: Ucraina se confruntă cu aceste probleme. Întreaga Europă și NATO se confruntă cu ele.

„Pentru că, dacă Rusia decide să folosească câteva rachete pe acel teritoriu, cred că, în prezent, aceasta ar fi o provocare serioasă pentru multe țări, care ar trebui să facă față unui astfel de atac”, a adăugat el.

Stocurile de rachete, extrem de reduse

Ucraina și aliații europeni se confruntă în prezent cu întârzieri în furnizarea unor rachete esențiale pentru sistemele Patriot și alte sisteme de apărare antiaeriană. Potrivit unei analize bazate pe o evaluare a Congressional Budget Office, Statele Unite au consumat aproape două treimi din stocurile lor de interceptoare esențiale în războiul din Iran, iar refacerea acestor stocuri ar putea dura cel puțin cinci ani.

SUA au luat în considerare externalizarea producției de sisteme Patriot către Ucraina și Europa, însă până acum nu a fost încheiat niciun acord.

„Depinde de guvernul Statelor Unite, depinde de companie”, a spus Rinkēvičs, menționând că discuțiile continuă și recunoscând dificultățile legate de anumite aspecte tehnice privind licențierea. „Avem anumite capacități în Europa, dar să fim realiști: sistemele Patriot sunt încă printre cele mai bune, dacă nu chiar cele mai bune, pentru a face față acestei amenințări.”

La Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite de săptămâna viitoare, la New York, este de așteptat ca Donald Trump să aibă întâlniri cu lideri europeni de rang înalt, în contextul în care aliații NATO și-au intensificat avertismentele privind riscul ca Rusia să escaladeze războiul din Ucraina.

Premierul Poloniei a avertizat că Rusia ar putea lansa, în următoarele luni, atacuri cu drone sau rachete asupra unor țări NATO

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avertizat într-un discurs susținut joi că Rusia ar putea lansa, în următoarele luni, atacuri cu drone sau rachete asupra unor țări NATO care sprijină Ucraina, într-o încercare de a testa angajamentul Alianței față de apărarea colectivă prevăzută la articolul 5 al Tratatului NATO.

Tusk a spus că Rusia ar încerca să „slăbească integritatea NATO” și să demonstreze că „articolul 5 este mai degrabă teoretic decât practic”, adăugând că Rusia ar încerca să prezinte incidentele drept accidente.

Întrebat despre îngrijorările lui Tusk privind posibilitatea ca Rusia să atace aliații europeni ai Ucrainei, Trump a spus: „Cred că au atacat deja aliații Ucrainei. Au atacat aliații Ucrainei de aproximativ cinci ani.”

Apoi și-a exprimat sprijinul pentru președintele polonez, Karol Nawrocki, susținut de partidul conservator Lege și Justiție (PiS), spunând: „Aveți un președinte extraordinar, a fost un mare susținător al lui Trump… face o treabă fantastică și are situația sub control.”

Țările baltice, care se află și ele pe flancul estic al Rusiei, și-au temperat avertismentele, afirmând că nu există indicii că Moscova ar intenționa să declanșeze un război convențional pentru a recuceri teritorii pe care le-a deținut cândva în perioada Uniunii Sovietice.

Însă Rusia își va intensifica mobilizarea în următoarele luni, după alegerile locale, a spus Rinkēvičs. Apoi, în timpul iernii, va încerca să „avanseze” în Ucraina și, de asemenea, să „facă tot ce este necesar pentru a descuraja națiunile care sprijină Ucraina să continue să o facă”.

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