Președintele Dan cere, la primul Summit al Iniţiativei pentru Integrarea Carpatică, o mai bună colaborare pentru pentru construcția de drumuri şi consolidarea conexiunilor energetice

România găzduieşte jumătate din lanţul muntos carpatic, astfel încât implicarea ei ar trebui să fie semnificativă în acest nou proiect, a declarat vineri președintele Nicușor Dan, care a participat la primul Summit al Inițiativei pentru Integrarea Carpatică, desfășurat în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski.

„M-am bucurat să particip la acest eveniment important, care promovează integrarea regională, bunele relații de vecinătate, coeziunea și coordonarea, în deplină complementaritate cu mecanismele regionale existente”, a transmis președintele.

Iniţiativa reunește reprezentanţi din ţările de-a lungul cărora se desfăşoară Munţii Carpaţi: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria şi Ucraina, alături de alţi actori relevanţi pentru cooperarea regională.

Domeniile de cooperare pe care le consideră prioritare șeful statului – integrarea infrastructurii de transport și energetice

”Ţările carpatice trebuie să colaboreze mai bine pentru a construi drumuri şi puncte de trecere a frontierei, pentru a consolida conexiunile energetice, pentru a promova turismul şi schimburile economice şi culturale, pentru a proteja natura şi pentru a atrage investiţii. Am susţinut necesitatea unei abordări integrate a investiţiilor şi proiectelor care să ajungă până la comunităţile locale”, a spus preşedintele, într-o postare pe rețelele sociale.

„România pune, de asemenea, accent pe tehnologiile informaționale avansate, securitate, protecția civilă, pregătirea pentru dezastre naturale și alte situații de criză, precum și pe consolidarea rezilienței noastre generale”, a mai declarat șeful sttaului.

”Ţara noastră este un susţinător ferm al parcursului european, iar Iniţiativa pentru Integrarea Carpatică poate servi şi drept instrument suplimentar pentru integrarea europeană a ţărilor candidate. Nu în ultimul rând, acest format poate valorifica bogăţia lingvistică şi culturală a regiunii carpatice, ce va face din protejarea drepturilor minorităţilor naţionale o prioritate”, a mai menționat preşedintele.

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