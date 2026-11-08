Președintele israelian l-a desemnat pe Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu, să formeze un nou guvern

Isaac Herzog, președintele Israelului, l-a ales sâmbătă pe Gadi Eisenkot (foto stânga), cel mai puternic rival al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, pentru a forma un nou guvern la Tel Aviv, în urma alegerilor din final de octombrie, relatează Reuters, preluată de News.ro. Alegerile au dus la un impas, neoferind o care clară către putere niciunui bloc politic din cele două majore.

Netanyahu, cel mai longeviv lider al Israelului, se luptă să-și păstreze funcția după ce coaliția sa și-a pierdut majoritatea din Knesset în urma alegerilor din 27 octombrie. Blocul lui Netanyahu a rămas totuși cel mai mare bloc din parlament.

Potrivit Reuters, Eisenkot, fost șef al Statului Major, a refuzat să se alieze cu partidele arabe din Israel, cu sprijinul cărora ar fi obținut o majoritate de locuri în parlament, din cele 120 ale Knessetului. Însă liderii arabi, indignați de politicile lui Netanyahu și ale partidelor din blocul său, l-au propus la rândul lor pe Eisenkot, în dialogul lor cu președintele israelian, să încerce să formeze primul un guvern, acordându-i cel mai mare număr de susțineri.

„Președintele Herzog l-a invitat pe Gadi Eisenkot la Reședința Prezidențială, unde (…) i se va încredința sarcina de a forma guvernul”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui Isaac Herzog, al cărui rol, în mare parte ceremonial, implică desemnarea unui candidat pentru formarea unei coaliții după alegeri.

Gadi Eisenkot a declarat ulterior numirii că „acum este momentul formării unui guvern de urgență națională”. „Voi face tot ce îmi stă în putință pentru a fi demni de această responsabilitate”, a scris el într-o postare pe X. În schimb, Netanyahu a cerut un guvern de „uniune națională”, susținând că partidele arabe „vor să elimine Israelul”.

Eisenkot se confruntă cu o misiune dificilă de formare a guvernului. Opțiunile sale

Se preconizează că numirea lui Eisenkot va fi urmată de săptămâni de negocieri îndelungate. Acesta are la dispoziție 28 de zile pentru a încerca să formeze un guvern, cu o posibilă prelungire de 14 zile.

Căile sale potențiale către putere includ încercarea de a forma un guvern minoritar cu sprijin arab din exterior, formarea unei coaliții cu partidele ultra-ortodoxe pe care el și aliații săi le-au evitat în trecut sau formarea unui guvern de unitate națională cu Netanyahu.

Dacă Eisenkot eșuează, un alt candidat poate încerca să formeze un guvern, iar dacă și acel candidat eșuează, parlamentul poate nominaliza pe altcineva. Procesul are un termen-limită de aproximativ 100 de zile. Dacă nimeni nu reușește, se organizează alte alegeri parlamentare.

Likud, partidul lui Netanyahu, a obținut cel mai mare număr de locuri în Parlament dintre toate partidele, respectiv 27, în Knessetul care numără 120 de locuri, însă coaliția mai largă a lui Netanyahu a obținut în total doar 53 de locuri, sub pragul majorității de 61 de locuri.

Partidul Yashar al lui Eisenkot s-a impus ca al doilea partid ca mărime, cu 21 de locuri, în timp ce coaliția sa, alcătuită din patru partide conduse de evrei, ideologic cu opțiuni de la centru-stânga până la dreapta, a obținut doar 48 de locuri. Două partide care reprezintă minoritatea arabă din Israel au obținut un număr fără precedent de 19 locuri, acestea refuzând să-l susțină pe Netanyahu.

Cine e Gadi Eisenkot

Fiul unor imigranți marocani, Eisenkot, în vârstă de 66 de ani, ar fi primul prim-ministru al țării provenind din comunitatea mizrahi din Israel, formată din evrei ale căror rădăcini se află în Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Rezervat și reticent față de mass-media, Eisenkot a intrat în politică abia în 2022. A făcut parte pentru scurt timp din cabinetul de război al lui Netanyahu, în urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023, înainte de a se întoarce în opoziție.

Din opoziție, el l-a criticat public pe Netanyahu, inclusiv pentru gestionarea campaniei militare din Gaza, și s-a angajat că nu va face parte din guvern alături de el.

Conform Reuters, imaginea publică a lui Eisenkot este strâns legată și de prețul personal pe care familia sa l-a plătit începând din 2023, în contextul în care un fiu și doi nepoți au fost uciși în luptele din Gaza.

Eisenkot și-a evidențiat realizările în domeniul securității pe parcursul campaniei electorale, invocând „doctrina Dahiyeh” a sa, care prevede răspunsul la atacuri cu forță disproporționată, pe care a pus-o în aplicare în calitate de comandant în timpul războiului din 2006 dintre Israel și Hezbollah, susținut de Iran, în Liban.

Eisenkot a criticat actele de violență comise de coloniști împotriva palestinienilor, care au crescut semnificativ începând cu 2023, agravând tensiunile în relațiile Israelului cu statele occidentale, și se opune partenerilor de coaliție de extremă dreaptă ai lui Netanyahu, Itamar Ben-Gvir și Bezalel Smotrich, care au fost amândoi sancționați de unele țări occidentale pentru incitarea la violență împotriva palestinienilor.

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