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Președintele israelian, vizită în România – întâlnire cu președintele Dan și participare la comemorarea Pogromului de la Iași

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De Vladimir Ionescu

27 iunie, 2026

Președintele României, Nicușor Dan, îl va primi, luni, la Palatul Cotroceni, pe președintele Israelului, Isaac Herzog (foto), cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectuează în România, la invitația șefului statului român, transmite Administrația Prezidențială.

Vizita are loc și în contextul participării președintelui israelian la ceremoniile dedicate comemorării a 85 de ani de la Pogromul de la Iași.

„Vizita Președintelui Isaac Herzog se înscrie în dinamica foarte bună a relațiilor bilaterale și reflectă angajamentul comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state, ambiție reconfirmată prin frecvența crescută a contactelor la nivel înalt din ultimii ani. Momentul evidențiază soliditatea relației dintre România și Israel, fundamentată pe cooperare politică și economică extinsă și pe legături interumane profunde”, precizează Administrația Prezidențială.

Pe agenda discuțiilor celor doi șefi de stat se vor regăsi modalitățile de dezvoltare și aprofundare a relațiilor bilaterale în toate domeniile de interes comun, cu accent pe dezvoltarea parteneriatului economic și a cooperării în materie de securitate și apărare, mai precizează sursa citată.

„Vor fi abordate, de asemenea, teme ale cooperării sectoriale, inclusiv educația despre Holocaust și măsurile de combatere a antisemitismului în România, precum și dezvoltarea schimburilor culturale și a contactelor interumane. O atenție deosebită va fi acordată evoluțiilor recente din vecinătatea României și regiunea Mării Negre, respectiv din Orientul Mijlociu, cu accent pe impactul acestora asupra securității din cele două regiuni și a economiei globale”, conform comunicatului citat.

(Citește și: Benjamin Netanyahu i-a cerut oficial președintelui Israelului să-l grațieze. Premierul, acuzat de corupție)


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