Președintele Iranului ordonă începerea negocierilor cu SUA în dosarul nuclear

Președintele iranian Masoud Pezeshkian (foto) a ordonat începerea negocierilor cu Statele Unite în dosarul nuclear, pe fondul presiunilor venite din parte președintelui american Donald Trump.

„Președintele Pezeshkian a ordonat deschiderea negocierilor cu Statele Unite. Iranul și Statele Unite vor purta negocieri privind dosarul nuclear”, a transmis, luni, agenția de știri Fars, citând o sursă guvernamentală anonimă, fără a specifica o dată pentru viitoarele discuții.

Iranul a transmis, luni, că lucrează la un cadru de negocieri care va fi gata în zilele următoare, mesajele dintre cele două părți fiind transmise prin intermediul actorilor regionali, scrie France24.

„Au fost abordate mai multe puncte și examinăm și finalizăm detaliile fiecărei etape a procesului diplomatic, pe care sperăm să îl încheiem în zilele următoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al ministerului de externe, Esmaeil Baqaei, fără a da detalii despre conținutul negocierilor.

Trump a avertizat că „timpul se scurge” pentru ca Iranul să ajungă la un acord privind programul său nuclear, despre care Occidentul crede că are ca scop fabricarea unei bombe atomice.

Esmaeil Baqaei a declarat că Teheranul „nu acceptă niciodată ultimatumuri” și că nu poate confirma primirea unui astfel de mesaj.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi s-a aflat săptămâna trecută în Turcia și a purtat discuții telefonice cu omologii săi egipteni, sauditi și turci. „Președintele Trump a spus că nu vrea arme nucleare, iar noi suntem pe deplin de acord. Suntem pe deplin de acord cu asta. Ar putea fi un acord foarte bun. Desigur, în schimb, ne așteptăm la ridicarea sancțiunilor. Deci, acest acord este posibil”, a declarat Araghchi duminică, pentru CNN.

Rusia – gata să ajute la retragerea uraniului îmbogățit pentru reducerea „factorilor iritanți”

Moscova este dispusă să ajute la retragerea uraniului îmbogățit depozitat în prezent în Iran pentru reducerea „factorilor iritanți” în legătură cu programul nuclear al Republicii islamice, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Potrivit lui Peskov, „Rusia își menține eforturile și contactele cu toate părțile interesate și, în măsura în care este posibil, își menține disponibilitatea de a promova reducerea tensiunilor în jurul Iranului”.

Washingtonul și Teheranul au purtat negocieri anul trecut cu privire la un acord nuclear, dar acestea s-au întrerupt odată cu începerea războiului pe care Israelul l-a declanșat, în vară, împotriva Iranului și căruia, la un moment dat, i s-au alăturat SUA, care au bombardat trei instalații nucleare iraniene.

