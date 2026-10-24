Președintele iranian se întâlnește cu Vladimir Putin, marți, la Moscova

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, urmează să-l întâlnească, marți, pe omologul său, Vladimir Putin, la Moscova, unde are loc o reuniune a țărilor exportatoare de gaze.

Rusia și Iranul, două dintre țările cele mai puternic sancționate din lume, întrețin legături politice strânse. Parteneriatul lor militar și economic s-a consolidat de când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

„Președintele iranian va merge la Moscova pentru a participa la summitul țărilor exportatoare de gaze care va avea loc marți, 27 octombrie”, a spus agenția Tasnim, citându-l pe ambasadorul Iranului în Rusia, Kazem Jalali, citat de AFP, agenție preluată de Agerpres.

Cei doi președinți vor discuta despre „cooperarea economică” dintre Iran și Rusia, dar și despre „chestiuni geopolitice, internaționale și politice”, potrivit ambasadorului iranian.

Vineri, șeful diplomației iraniene Abbas Araghchi a spus pe pagina sa de Instagram că discuțiile dintre Iran și Rusia vor continua săptămâna viitoare la Moscova „în prezența președinților” celor două țări.

El declarase marți că cooperarea iraniano-rusă nu a fost niciodată atât de strânsă, cu ocazia primei vizite a omologului său rus Serghei Lavrov în Iran de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat la sfârșitul lunii februarie de lovituri israeliano-americane asupra Teheranului.

La începutul lunii octombrie, președintele Putin și-a asigurat omologul iranian că Rusia era pregătită să contribuie la eforturile de mediere dintre Iran și SUA în războiul din Orientul Mijlociu.

Opt luni de blocaj în negocierile SUA – Iran. Speculații privind reluarea loviturilor americane după alegerile de pe 3 noiembrie

Discuţiile dintre Washington şi Teheran sunt în impas la aproape opt luni de la începerea conflictului declanşat de atacurile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului.

Donald Trump a declarat recent, în mai multe rânduri, că va lua în curând o „decizie” cu privire la Iran, afirmând că ar putea adopta o abordare „mai blândă” sau „mai dură”.

El sugerase anterior că acest lucru nu se va întâmpla înainte de alegerile de la mijlocul mandatului din SUA din 3 noiembrie.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu, pe care Trump l-a susţinut public înainte de alegerile de marţi din Israel, a declarat miercuri că „răsturnarea” regimului iranian este singura opţiune pentru a elimina ameninţarea reprezentată de Teheran.

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