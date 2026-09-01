Președintele iranian a fost primit pe covorul roșu alături de Putin, Xi, Modi și Erdogan la summitul eurasiatic – O sfidare la adresa SUA care fac eforturi să izoleze Teheranul

Administrația Trump a trecut de la o campanie militară împotriva Iranului la o strategie care urmărește în principal să „sufoce” economia și să izoleze țara pe plan extern. În acest sens Casa Albă s-a angajat într-un efort diplomatic pentru a-și face cât mai mulți aliați din regiune.

Secretarul Trezoreriei Scott Benssent a confirmat că președintele Donald Trump i-a sunat pe liderii mondiali pentru a i se alătura în încercarea de a izola regimul de la Teheran.

Însă o parte din acești lideri au ales să sfideze SUA și să îi aștearnă covorul roșu la summitul anual al Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) care se desfășoară timp de două zile în capitala Kârgâstanului, Bișkek, președintelui iranian Masoud Pezeshkian.

SCO este o organizație politică, economică și de securitate internațională euroasiatică, fondată în principal de China și Rusia, la care au aderat până acum zece state. Pe lângă președintele iranian la summit mai participă președintele rus Vladimir Putin, prim-ministrul indian Nerndra Modi, președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan și președintele Chinei Xi Junping, precum și secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres.

La începutul lucrărilor SCO, președintele chinez Xi Jinping i-a transmis lui Vladimir Putin că „Incertitudinea crește pe fondul unor schimbări fără precedent”

De remarcat că prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a avut o întâlnire cu președintele iranian Masoud Pezeshkian la Bișkek, în marja summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai

Trebuie subliniat că Pakistanul este un vechi aliat loial al Washingtonului, dotat cu arme nucleare, deși nu recunoscute oficial.

Însă Islamabadul a fost de asemenea un mediator cheie pe tot parcursul războiului cu Iranul, care deja a intrat în a șasea lună. Relația dezvoltată între Pakistan și Iran pare să fie una de prietenie, lucru demonstrat cu ocazia conferinței SCO.

Teheranul și Moscova speră că apartenența lor și implicarea activă în cadrul unor tratate regionale precum SCO, și BRICS, se pot dovedi esențiale pentru a depăși asaltul economic condus de Occident și să ocolească regimul sancțiunilor internaționale.

La începutul acestei luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, a reafirmat într-o declarație că cooperarea dintre China și Iran „a fost întotdeauna desfășurată în cadrul dreptului internațional și nu ar trebui să fie afectată sau perturbată”. Până în prezent, sancțiunile Trezoreriei SUA nu au vizat încă direct instituții financiare chineze semnificative.

În prima zi a reuniunii, premierul Modi i-a spus lui Putin prin intermediul unui traducător că India susține eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina și că „trebuie să trecem de la un război fără sfârșit la sfârșitul războiului, la sfârșitul ostilităților”, adăugând că „acest lucru este foarte important pentru întreaga umanitate”.

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