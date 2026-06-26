Preşedintele Dan se întoarce în Polonia, sâmbătă, pentru o reuniune a liderilor regionali

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, sâmbătă, la Jurata, Polonia, la o reuniune găzduită de omologul său, Karol Nawrocki (foto), alături de preşedinţii Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, Alar Karis, Edgars Rinkevics şi Gitanas Nauseda.

Reuniunea va fi dedicată analizei unor teme de importanţă majoră pentru regiune, precum întărirea securităţii europene în faţa ameninţărilor multiple generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu şi de transformările geopolitice actuale, conform unui comunicat al Amdinistrației Prezidențiale.

În cadrul întâlnirii, vor fi dezbătute, de asemenea, aspecte legate de viitorul Uniunii Europene, care “trebuie să îşi adapteze eficient politicile pentru a ţine pasul cu provocările şi evoluţiile globale, susţinând astfel competitivitatea, dezvoltarea şi securitatea statelor sale membre”.

Preşedintele Nicuşor Dan va insista pe necesitatea asigurării unităţii Uniunii Europene în faţa provocărilor cu care se confruntă continentul nostru şi va reafirma angajamentul ferm al României faţă de unitatea aliaţilor şi partenerilor în NATO şi UE, ca fundament al securităţii şi prosperităţii comune.

Preşedintele României va accentua necesitatea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât şi al combaterii ameninţărilor hibride şi cibernetice, precum şi prin îmbunătăţirea infrastructurii cu uz dual şi a securităţii energetice.

Reamintim că președintele a fost și joi în Polonia, la Gdansk, pentru a participa la Summitul Flancului estic al NATO, dar a revenit în Capitală pentru a discuta cu liderii partidelor ce ar putea forma viitorul guvern și a accelera negocierile, astfel încât executivul să fie învestit până marți.

Următorul Summit al Flancului estic va avea loc în România, a anunțat, joi, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei declarații de presă comune cu liderii țărilor care au participat la reuniunea acestui format, la Gdansk.

„Am fost de acord că următoarea reuniune în acest format va avea loc în România la începutul anului 2027, dacă până atunci nu vor avea loc evenimente excepționale”, a declarat șeful statului.

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