Președintele Dan, la New York – întâlnire cu Mike Waltz, ambasadorul SUA la ONU și cu foști ambasadori ai SUA în România

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică la New York, unde participă la un eveniment ONU, cu foști ambasadori ai SUA în România, potrivit imaginilor prezentate de Administrația Prezidențială. Printre diplomații americani prezenți la întâlnire s-au numărat Adrian Zuckerman, Kathleen Kavalec și Hans Klemm.

Din delegația care l-a însoțit pe Nicușor Dan au putut fi recunoscuți consilierii prezidențiali Dacian Cioloș, Eugen Tomac și ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

Președintele Dan participă la New York la Săptămâna la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

El a avut deja la mai multe întâlniri în SUA, iar miercuri va susține intervenția națională în cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Întâlnire cu ambasadorul SUA la ONU și cu secretarul general al ONU

Preşedintele s-a întâlnit duminică, de asemenea, cu ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz (foto).

„A fost o plăcere să mă întâlnesc cu secretarul general Antonio Guterres la începutul vizitei mele la Organizaţia Naţiunilor Unite”, a scris Nicuşor Dan într-o postare publicată pe reţelele sociale.

La întâlnire, şeful statului a reafirmat că România va rămâne un susţinător puternic şi de încredere al multilateralismului eficient, al iniţiativei de reformă UN80 şi al Pactului pentru Viitor şi va contribui la construirea unei Organizaţii a Naţiunilor Unite mai puternice, mai bine pregătită să răspundă provocărilor de astăzi. Un alt subiect abordat a fost impactul războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Nicuşor Dan a arătat că i-a mulţumit secretarului general al ONU pentru eforturile continue de a limita impactul umanitar şi economic al războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum şi efectele acestuia asupra securităţii alimentare globale.

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz. a publicat, la rândul său, pe platforma X, o fotografie alături de Nicuşor Dan, afirmând că Statele Unite şi România sunt „parteneri puternici” în reforma ONU, cu obiective precum reducerea risipei, readucerea păcii şi securităţii în centrul atenţiei şi punerea suveranităţii pe primul loc.,

Într-o discuție cu secretarul general al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, Nicușor Dan i-a transmis „profunda recunoştinţă” a României pentru activitatea sa în găsirea unor soluţii pentru conflictele din întreaga lume şi pentru angajamentul său faţă de pace, dialog şi respectarea dreptului internaţional.

Agenda președintelui

Președintele Nicușor Dan se va afla, în perioada 21-23 septembrie, la New York, unde va participa la lucrările celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Potrivit agendei publicate de Administrația Prezidențială, șeful statului are programate întâlniri cu foști diplomați americani, antreprenori români și reprezentanți ai mediului financiar, precum și participarea la mai multe evenimente în marja reuniunii ONU.

În prima zi a vizitei, luni, 21 septembrie, Nicușor Dan va avea o întâlnire cu reprezentanții Alianței foștilor ambasadori ai Statelor Unite ale Americii în România. În aceeași zi, președintele se va întâlni cu antreprenori români din Statele Unite care activează în domeniul tehnologiei. Ulterior, agenda prevede o întrevedere cu reprezentanții JPMorgan Chase și cu investitori în obligațiuni românești.

Marți, 22 septembrie, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru vor participa la inaugurarea intersecției „The Queen Marie of Romania Corner”, la New York. Evenimentul are loc în contextul împlinirii a 100 de ani de la turneul istoric al Reginei Maria în Statele Unite.

Ulterior, președintele se va întâlni cu reprezentanții comunității românești din New York. În aceeași zi, Nicușor Dan va participa la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York.

Miercuri, 23 septembrie, Nicușor Dan are programată o întâlnire cu Benjamin Black, directorul general al US International Development Finance Corporation. Întrevederea va avea loc la Misiunea Permanentă a României pe lângă ONU. În aceeași zi, președintele României și Mirabela Grădinaru vor participa la recepția tradițională oferită de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și de prima doamnă, Melania Trump, la Lotte New York Palace Hotel.

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