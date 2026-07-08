Președintele reia luni consultările pentru formarea guvernului. Nicușor Dan: „Nu voi propune un premier despre care să ştim că nu are nicio şansă să strângă majoritatea”

Preşedintele Nicuşor Dan va începe noi consultări cu partidele, pentru formarea noului guvern, cel mai probabil luni, 13 iulie. El a repetat că nu va propune un premier, dacă acesta nu are în spate și o majoritate parlamentară care să voteze învestitura și, în opinia sa, în momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate, Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan, nu au şanse să strângă această majoritate.

Se va întâlni doar cu liderii fostei coaliţii de guvernare, în funcţie de agenda tuturor celor care trebuie să participe.

„Ce am spus a fost doar că eu fiind aici şi fiind o perioadă în care oamenii sunt în diverse locuri, n-am fost eu cel care am vorbit şi au vorbit colegii mei ca să stabilească o dată la care să fie toată lumea. Dincolo de asta, în toată această perioadă am avut discuţii cu toată lumea şi ei m-au informat de discuţiile pe care le-au avut între ei. În momentul acesta, strict în momentul acesta, eu nu simt că se degajează o soluţie”, a declarat miercuri şeful statului.

„La întâlnirea de luni vreau ca fiecare dintre lideri să spună care este soluţia de majoritate pe care o văd. O să le adresez rugămintea. Să nu spună numai mie, să vă spună şi dumneavoastră, pentru că au principala responsabilitate”, a mai spus el.

În momentul de faţă, cele două propuneri care au fost avansate, Sorin Grindeanu şi Siegfried Mureşan, nu au şanse să strângă această majoritate, a adăugat președinte Dan.

Acesta a precizat că nu va accepta o majoritate formată cu voturi de la AUR.

Președintele a fost întrebat, la summitul de la Ankara, despre situația politică din țară

Nicușor Dan a recunosc că a fost întrebat la SUMMIT-ul NATO, de către mai mulți lideri, despre instabilitatea politică din România, dar spune că aceștia au făcut-o din „curiozitate, nu cu îngrijorare”, pentru că toată lumea ştie că nu există pericolul ca România să-şi schimbe direcţia pro-occidentală.

„Nu suntem un caz singular în Europa, adică, spectrul politic în ţările europene este tot mai divizat. În Danemarca sunt 12 partide în Parlament, le lua două luni să facă o coaliţie şi suntem în trend, ca să spun aşa”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

„Ceea ce am transmis şi cumva interlocutorii pe care i-am avut mi-au spus, suntem siguri de asta, nu avem niciun dubiu, este că România îşi continuă direcţia pro-occidentală şi îşi respectă angajamentele. Deci nu am fost întrebat de asta, pentru că oamenii ştiau deja răspunsul”, a explicat şeful statului.

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