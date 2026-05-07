Președintele Eurogrup: „Comparați investițiile tehnologice ale băncilor europene cu cele ale băncilor americane sau chineze și veți înțelege de ce avem nevoie de bănci mari”

Președintele Eurogrupului, Kyriakos Pierrakakis (foto), este de părere că Europa are nevoie de bănci mai mari și de mai multe fuziuni bancare transfrontaliere.

„Avem nevoie de campioni europeni, nu naționali, și da, avem nevoie de mai multă consolidare bancară în Europa, avem nevoie de mai multe fuziuni și achiziții transfrontaliere”, a spus Pierrakakis, potrivit Bloomberg News, întrebat despre planurile UniCredit de a achiziționa Commerzbank.

Banca italiană UniCredit încearcă din 2024 să preia Commerzbank din Germania, însă atât instituția bancară, cât și guvernul german au respins ideea.

Deși nu a comentat cazuri concrete, Pierrakakis — care este și ministrul de finanțe al Greciei — a afirmat că Uniunea Europeană ar avea de câștigat de pe urma unor actori bancari mai mari.

„Dacă comparați investițiile tehnologice ale băncilor europene cu cele ale băncilor americane sau chineze, veți înțelege de ce avem nevoie de bănci mai mari în Europa, pentru a facilita și susține mai multe investiții tehnologice”, a spus el înaintea reuniunii miniștrilor de finanțe din zona euro. „Avem nevoie de bănci mai mari.”

Progresul privind integrarea piețelor, limitat

Exemple de investiții tehnologice în sectorul bancar american includ anunțul Wells Fargo de anul trecut, care și-a extins echipa de tehnologie bancară cu 20%. În aceeași perioadă, Bank of America a anunțat că va investi 4 miliarde de dolari în noi tehnologii — inclusiv inteligență artificială — în 2025.

Potrivit Bloomberg, la reuniunea de la Bruxelles a participat și principalul supraveghetor bancar al Băncii Centrale Europene (BCE). Claudia Buch a declarat că „progresul practic privind integrarea piețelor bancare europene a fost limitat în ultimul deceniu”, deși „s-au făcut pași importanți către uniunea bancară”.

„Furnizarea transfrontalieră de servicii rămâne relativ redusă, iar activitatea de fuziuni transfrontaliere este slabă”, a adăugat ea. „De aceea, uniunea bancară ar trebui privită ca o jurisdicție europeană unică în scopuri de reglementare financiară.”

Record de fuziuni bancare în 2025: Tranzacții de 17 mld. euro

O analiză Financial Times arată că fuziunile transfrontaliere dintre băncile din UE au ajuns la cel mai ridicat nivel din 2008, pe fondul revenirii activității de tranzacții după o perioadă de stagnare.

Mai multe fuziuni bancare de ordinul miliardelor de euro au dus valoarea totală a tranzacțiilor bancare transfrontaliere din Europa la 17 miliarde de euro în 2025, în creștere de la 3,4 miliarde de euro în 2024, potrivit datelor Dealogic.

Analiza mai arată că factorii de decizie au susținut ani la rând consolidarea sectorului bancar din UE, argumentând că obstacolele de reglementare și presiunile politice au făcut ca Europa să piardă teren în fața competitorilor mai mari din Statele Unite.

