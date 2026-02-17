Președintele, discuții cu liderii coaliției; Sorin Grindeanu a amenințat că PSD nu votează bugetul dacă nu se aprobă „pachetul social” și continuarea investițiilor administrației locale

Președintele Nicușor Dan îi primește marți la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției de guvernare – Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor -, anunță Administrația Prezidențială.

Pe de altă parte, președintele Dan a anunțat că nu va promulga legea bugetului de stat dacă nu include prevederile votate la referendumul local din București, adică mai mulți bani pentru Primăria Generală în detrimentul primăriilor de sector.

Întâlnirea vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a amenințat luni că social-democraţii nu vor vota bugetul dacă pachetul social propus de PSD nu va fi acceptat, iar investiţiile la nivel local nu vor continua la acelaşi nivel cu cel de anul trecut.

Luni, liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au convenit să adopte reforma administrației locale și centrale prin ordonanță de urgență, la pachet cu o altă OUG cu măsuri de sprijin pentru companii.

Bolojan a condiționat adoptarea bugetului de stat de reforma administrației, care ar trebui să ducă la o scădere cu 10% a sumelor cheltuite de stat cu salariile bugetarilor.

Investițiile administrațiilor locale să continue în același ritm – miza PSD

Sorin Grindeanu a explicat, luni seară, că tot ce ţine de proiectul de buget poate fi discutat pe anumite priorităţi, una dintre acestea fiind închiderea PNRR până la jumătatea acestui an.

„Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR-ul, iar cofinanţarea pentru PNRR trebuie să fie asigurată pe proiectele de investiţii. A doua prioritate este cea legată de autorităţile locale. Trebuie să continuăm investiţiile în acelaşi nivel ca şi anul trecut. A treia prioritate în buget o reprezintă pachetul social. Este punctul de vedere al PSD şi asta vom susţine”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit lui Grindeanu, trebuie corectate „aberaţiile de anul trecut, cu CASS pentru veterani, pentru deţinuţii politici şi pentru mame”.

„Toate aceste lucruri trebuie să se regăsească în buget şi trebuie să fie corectate”, a precizat Grindeanu.

Întrebat ce va face PSD dacă propunerile la buget nu vor fi acceptate, Sorin Grindeanu a răspuns că partidul nu va vota în aceste condiţii bugetul de stat.

„Eu sper că aceste lucruri vor fi în bugetul de stat. Dacă nu vor fi, PSD-ul nu va vota bugetul”, a mai afirmat Grindeanu.

