Nicușor Dan, întrebat dacă acceptă un Guvern Veștea învestit cu voturile AUR: ”Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe, o să discutăm”

”Când l-am desemnat, l-am desemnat ca să facă o majoritate. Mai departe o să discutăm”, a răspuns joi președintele Nicuşor Dan, la Bruxelles, întrebat de jurnaliști dacă ține la investirea Guvernului Adrian Veștea chiar și cu voturile AUR și al altor parlamentari pe care el i-a catalogat mereu ca anti-occidentali.

Susținerea Guvernului de către parlamentarii AUR „este o discuție care îl vizează pe primul ministru”, a explicat șeful statului.

Șeful statului a promis o discuție mult mai amplă în momentul în care procesul de formare a guvernului se va finaliza:

”Cu titlul general, există o împărţire constituţională de atribuţii şi atribuţia preşedintelui este să desemneze primul ministru. Şi eu, după cum ştiţi, după nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înţeles eu din opţiunile lor, ca posibilitate să rezolvăm criza, mai întâi pe domnul Tomac şi acum pe domnul Veştea. Aţi reţinut şi criticile mele la adresa partidelor când am spus că trebuie să ne uităm mai mult la interesul naţional şi mai puţin la interesul, chiar dacă e legitim, de partid. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuţie mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el”, a spus Nicuşor Dan.

”Ce pot să vă spun este că în momentul în care am desemnat un premier l-am desemnat cu convingerea că el poate să fie votat şi să rezolve criza”, a spus şeful statului.

Președintele Dan, la câteva ore după plecarea din România: ”Lăsaţi-mă să mă întorc în ţară ca să înţeleg şi eu care sunt realităţile”

Întrebat dacă mai există o soluţie politică pentru formarea unei majorităţi stabile şi dacă îi va cere lui Adrian Veştea să îşi depună mandatul, preşedintele a răspuns: ”Lăsaţi-mă să mă întorc în ţară ca să înţeleg şi eu care sunt realităţile. Repet, am desemnat un prim-ministru ca să formeze un guvern, ca să aibă o majoritate şi să ieşim din criza asta şi, aşa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental şi va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanţele şi cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le vrem”.

”Eu am nişte limite constituţionale de a mă pronunţa pe partidul X pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul şi cumva de aici decurg logic concluziile este că un guvern trebuie să aibă o majoritate şi trebuie să ne asigurăm că direcţia este pro-occidentală şi dacă punem aceste condiţii, cu condiţiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puţine soluţii logice”, a completat Nicuşor Dan.

Alte răspunsuri ale șefului statului

Întrebat dacă există România riscă să intre în rândul statelor europene care au nevoie de dreapta populistă sau radicală pentru a forma o majoritate parlamentară?, Nicușor Dan a răspuns: „Haideți să facem toate comentariile astea după momentul votului în Parlament.„

Întrebat de ce nu s-a consultat cu Ilie Bolojan și de ce colaborează cu partidele mai puțin reformatoare din România, nicușor Dan a răspuns: „Promit că răspund mâine dimineață la întrebarea asta. (…) Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile: un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice”.

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