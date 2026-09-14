Preşedintele Dan, în Finlanda: Miza regiunii arctice și lista liderilor de la Summit

„Legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică şi Marea Neagră este tot mai evidentă”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan după la cina de lucru oferită duminică de premierul finlandez, Petteri Orpo, cu ocazia Summitului Arctic de la Rovaniemi.

„Ceea ce se întâmplă într-o parte a continentului are consecinţe directe asupra tuturor, iar legătura dintre regiunea arctică, Marea Baltică şi Marea Neagră este tot mai evidentă”, a mai spus președintele.

Reamintim că șeful statului participă duminică şi luni la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda.

„Îi mulţumesc domnului prim-ministru Petteri Orpo pentru invitaţia de a participa la Summitul Arctic de la Rovaniemi, Finlanda. Securitatea Europei este o preocupare comună”, a scris Nicuşor Dan, duminică seară, pe Facebook.

Summitul este organizat la iniţiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, şi reuneşte lideri ai statelor europene (cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanţi ai instituţiilor UE (preşedintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politica de securitate, Kaja Kallas).

Luni, programul include vizitarea bazei militare Lapland Air Wing şi a Expoziţiei „Arctic Opposites”, participarea la Sesiunea de lucru „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic” şi la dejunul de lucru „The EU’s Role and Actions in the Arctic”, dar şi o conferinţă comună de presă cu liderii participanţi la Summit.

Miza regiunii arctice și lista liderilor de la Summit

Reuniunea vizează în special definirea unui rol mai ambițios al UE în securitatea și dezvoltarea economică a regiunii arctice, în contextul în care zona Arcticii a crescut în importanță atât din perspectiva securității europene (solicitările SUA pentru vânzarea Groenlandei), cât și din perspectiva competiției pentru dezvoltarea unor lanțuri proprii de aprovizionare cu resurse naturale, unde dependența de import reprezintă un risc.

În același timp, zona Arcticii este epicentrul dezvoltării unor noi rute maritime, dar și a unor infrastructuri critice în următoarele decenii, odată cu dezvoltarea economică a regiunii.

„Regiunea arctică este o parte tot mai importantă a mediului de securitate al Europei. Uniunea Europeană are interese directe legate de stabilitate, securitate și dezvoltare durabilă. Este foarte important să se poată discuta despre aceste chestiuni împreună cu un grup cuprinzător de lideri UE”, a declarat Petteri Orpo, șeful executivului din Finlanda, citat în comunicatul guvernului finlandez.

La summit sunt așteptați cancelarul german Friedrich Merz, premierii Poloniei, Donald Tusk, Danemarcei, Mette Frederiksen, Estoniei, Kristen Michal, și Letoniei, Andris Kulbergs, precum și președinții Lituaniei, Gitanas Nauseda, și României, Nicușor Dan.

În același timp, Franța va fi reprezentată de ministrul afacerilor externe și europene, Jean-Noël Barrot, iar la reuniune vor participa, de asemenea, președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, dar și comisarul european pentru parteneriate internaționale, Jozef Síkela.

Programul summitului începe pe 13 septembrie cu o cină de lucru găzduită de președintele Finlandei, Alexander Stubb. La aceasta vor participa și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, și premierul Islandei, Kristrún Frostadóttir.

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