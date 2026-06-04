Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze un guvern tehnocrat. Șanse mici ca acesta să obțină votul Parlamentului

Europarlamentarul Eugen Tomac este persoana nominalizată, joi seara, de președintele Nicușor Dan să formeze guvernul ce va înlocui Cabinetul interimar condus de Ilie Bolojan. Conform declarațiilor făcute de partidele parlamentare pe parcursul zilei de joi, liderul PMP nu va reuși să obținut votul majorității, de 233 de parlamentari, necesar formării guvernului.

Nicuşor Dan a spus despre cel propus că are „şi independenţa, şi experienţa, şi valorile care îl definesc pentru această poziţie”.

După declarația președintelui, Eugen Tomac şi-a exprimat recunoştinţa pentru nominalizare şi a spus că va prezenta un Guvern tehnic, nu unul politic.

Prezentăm integral declarația președintelui:

Bună seara! Desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma Guvernul din poziția de prim-ministru. În moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, românii au avut alegeri, au ieșit în număr mare la vot. În opinia mea au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României, care se poate să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernare. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și-am ajuns, din păcate, ca pentru mulții politicienii să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfueli politice decât care sunt politicile României ca stat. S-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își facă o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau care le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua.

Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare. Și aici avem finalizarea cât mai bună a PNR-ului până la sfârșit de august și definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, Românii își doresc digitalizare și evident Românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de guvern.

Discursul premierului desemnat, Eugen Tomac:

Domnule președinte, vă mulțumesc, este o onoare și responsabilitate de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștiință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin prin ce trecem, cunosc așteptările românilor, sunt conștient prin ce trebuie să trecem împreună. România se află într-un moment în care are mai multă nevoie de responsabilitate, este temelia pe care se construiește totul, doar așa investițiile vor continua în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recupera încrederea cetățenilor. Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă, îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern cu o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. România are nevoie acum de proiecte duse la capăt și obiective clare. Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic nu unul politic. Vom menține direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la UE, de consolidare a parteneriatului cu SUA, a relației nord-atlantice în ansamblu. Doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE, sunt obiective importante. Garantarea securității cetățenilor rămâne o obligație fundamentală, avem un război la graniță și îi vedem impactul. Vă asigur că echipa pe care o voi forma și pentru care voi cere votul Parlamentului va acționa cu maximă responsabilitate. Și evident cetățeanul va fi așezat în centrul fiecărui efort. Vă mulțumesc mult!

Ce urmează

Conform Constituției, Eugen Tomac are 10 zile pentru alcătuirea cabinetului, elaborarea programului de guvernare și solicitarea votului în plenul camerelor reunite.

Dacă nu întrunește majoritatea, președintele va trebui să facă o nouă nominalizare, după o nouă serie de consultări. Dacă există propuneri din partea partidelor care doresc să-și asume guvernarea, el va fi obligat să accepte.

Situația se complică dacă, atât PSD, cât și PNL vor propune un premier, întrucât niciunul dintre aceste formațiuni nu poate coagula o majoritate.

Dacă și a doua propunere este respinsă de Parlament, legea fundamentală precizează că urmează alegeri legislative anticipate.

Cariera politică a lui Eugen Tomac

Eugen Tomac a absolvit, în 2003, Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, a urmat un master şi un doctorat la aceeaşi instituție.

Primul său loc de muncă a fost în perioada 2004-2006, la revista Magazin Istoric, ca redactor, potrivit CV-ului publicat pe site-ul Parlamentului European. Timp de un an, până în 2007, a fost expert, responsabil pentru relaţiile cu românii de pretutindeni la Administraţia Prezidenţială. Preşedinte era Traian Băsescu.

Din 2000 este membru fondator şi preşedinte al Ligii Tinerilor Români de Pretutindeni, iar din 2005 – membru fondator al Centrului pentru Educaţie Democratică.

Între 2007-2008 a fost asistent la Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni apoi secretar de stat în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, Ministerul Afacerilor Externe (2009-2010) şi secretar de stat, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Guvernul României (2010-2012).

În 2012 a revenit la Administraţia Prezidenţială, fiind consilier de stat al preşedintelui Traian Băsescu.

După două mandate de deputat (2012 – 2019) a ajuns europarlamentar, funcţie pe care o ocupă şi în prezent. În octombrie 2025 era numit consilier prezidenţial onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni de către preşedintele Nicuşor Dan.

PNL și USR nu susțin un guvern tehnocrat sau mixt

PNL și USR au declarat în repetate rânduri că nu acceptă un guvern tehnocrat sau mixt – politicieni și tehnocrați -, întrucât ar fi un cabinet manevrat din umbră de PSD și va fi obligat să ia deciziile alianței parlamentare PSD – AUR, care a funcționat impecabil după demiterea Cabinetului Bolojan.

Un astfel de guvern, au mai explicat cele două formațiuni, nu va avea autoritatea de a continua reformarea statului, ci ar bloca numeroase măsuri inițiate în ultima perioadă, mai spun cele două formațiuni.

Surse liberale au declarat pentru Digi24.ro că în acest moment se mizează pe respingerea cabinetului. Dacă se va ajunge la a doua rundă de discuții oficiale cu președintele, atunci PNL vrea să vină cu propria propunere de premier, deși la primele consultări nu a pus pe masă niciun nume.

Liberalii se vor putea folosi de argumentul potrivit căruia PSD a provocat criza politică și a avut prima șansă să propună un premier, însă nu și-a asumat guvernarea.

George Simion: AUR nu va susține nicio variantă în care partidul nu va face parte din executiv

George Simion a repetat joi că AUR nu va vota nicio variantă în care partidul nu va face parte din executiv.

Pentru a se asigura că nu vor exista trădări din partea membrilor AUR, votul fiind secret, cu bile, el a precizat că aceștia nu vor fi în sală în momentul în care Eugen Tomac va merge în Parlament.

Simion spune că AUR nu va susţine un premier care nu a primit nici 1% susţinere din partea românilor, făcând referire la voturile obținute de PMP la ultimul scrutin.

„La ora 18:00 va fi anunţat un guvern fără sprijin popular. E doar continuarea loviturii dată democraţiei”, a scris preşedintele AUR pe Facebook. El anunţă că AUR nu va susţine un astfel de guvern. ”AUR nu va susţine aşa ceva şi rămâne alături de poporul român”, spune Simion în mesaj.

„Nu avem ce să discutăm, când continuă bătaia de joc la adresa românilor, începută cu anularea alegerilor. În fruntea Ţării trebuie să vină cei care au susţinerea românilor”, precizează liderul AUR.

Reamintim că AUR i-a comunicat președintelui Dan, la consultări, că este dispus să preia guvernarea țării.

Lia Olguța Vasilescu: Eugen Tomac este „o persoană cu bun-simț”

Lia Olguța Vasilescu (PSD) a comentat posibilitatea ca Eugen Tomac să fie desemnat premier, afirmând că liderul PMP este „o persoană cu bun-simț”, dar că orice decizie privind susținerea unui eventual guvern va depinde de programul pe care acesta îl va propune și de conducerea partidului.

Lia Olguța Vasilescu a evitat să ofere un răspuns categoric în privința votului din Parlament pentru o eventuală validare a lui Eugen Tomac ca premier, nume vehiculat pe surse ca posibilă propunere a președintelui Nicușor Dan, însă a avut cuvinte de apreciere la adresa acestuia.

„Nu știu cu ce program va veni. Eugen Tomac, în principiu, este o persoană cu bun-simț, dar va trebui să vedem și ce-și propune Eugen Tomac să facă”, a spus Vasilescu.

Referitor la posibilitatea ca PSD să participe la un eventual cabinet condus de Tomac și să nominalizeze miniștri, edilul Craiovei a precizat că o astfel de decizie aparține conducerii partidului. „Este o decizie, încă o dată, pe care o va lua Partidul Social Democrat”, a afirmat ea.

Ședință extraordinară la UDMR

Conducerea UDMR se reuneşte în şedinţă, vineri, pentru a lua decizia privind susţinerea unui nou Executiv, liderul Uniunii, Kelemen Hunor, având joi o discuţie informală cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

Şedinţa conducerii UDMR vine în contextul anunţului aşteptat privind desemnarea unui premier de către preşedintele Nicuşor Dan. Şeful statului a avut în ultimele zile discuţii cu liderii fostei coaliţii de guvernare, pentru găsirea unei noi majorităţi care să voteze un nou guvern, în Parlament.

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a confirmat pentru News.ro că vineri a fost convocată o şedinţă a conducerii partidului care să analizeze susţinerea unui nou executiv.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara marţi că el, dacă ar fi preşedintele României, ar da PSD posibilitatea de a forma un guvern, pentru că, din punct de vedere constituţional, au cele mai multe mandate.

El a mai spus că acest guvern nu trebuie să pice, pentru că poţi să dai înapoi, dacă nu poţi să formezi un guvern şi nu trebuie să fie nici preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului UDMR, un guvern cu premier tehnocrat şi miniştri politici e şi mai rău decât un guvern tehnocrat.

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