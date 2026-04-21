Președintele declanșează consultările – Primele discuții cu partidele din coaliție, miercuri

Preşedintele Nicuşor Dan cheamă la consultări, miercuri, partidele din coaliţie, pentru a identifica soluțiile de formare a unei noi majorități și formule de guvernare, după ce PSD i-a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan și a anunțat iminenta demisie a celor șapte miniștrii pe care-i are în actualul executiv.

”În temeiul prerogativelor constituţionale, Preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, 22 aprilie 2026, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiunilor politice parlamentare, pentru consultări”, anunţă Administraţia Prezidneţială.

Programul consultărilor:

ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

ora 10:30 – Partidul Naţional Liberal (PNL);

ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

ora 16:30 – Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;

ora 18:30 – Uniunea Salvaţi România (USR).

PSD a anunţat că şeful Executivului are la dispoziţie ”două sau trei zile” pentru a demisiona, după ce a rămas fără sprijin şi a avansat ideea depunerii unei moţiuni de cenzură, în cazul în care Bolojan nu se retrage și încearcă să guverneze cu un cabinet minoritar.

Lia Olguţa Vasilescu, primarul Craiovei, anunţat că miniştrii social-democraţi îşi vor prezenta demisiile ”cel mai probabil zilele următoare”.

Conform strategiei pregătite de PNL, premierul va numi joi interimari din rândul actualilor miniștri pentru a-i înlocui pe social-democrați, după care va proceda la înlocuirea din funcție a prefecților, secretarilor de stat și a membrilor din CA-urile companiilor de stat pe care-i are PSD.

Ilie Bolojan a declarat că nu demisionează și a calificat gestul PSD drept unul iresponsabil, în contextul intern și internațional dificil.

