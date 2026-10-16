Președintele Dan, interviu pentru Bloomberg: „Vom continua să oferim sprijin Ucrainei”, „Rusia exercită o presiune tot mai mare”

România și Europa vor continua să sprijine Ucraina în războiul cu Rusia, care exercită o presiune tot mai mare, încercând „să creeze tensiune în relațiile din societățile europene”, a declarat președintele român Nicușor Dan într-un interviu publicat vineri de Bloomberg, citat de Agerpres.

Întrebat ce poate face Europa pentru a-l ajuta pe președintele ucrainean Volodmir Zelenski în contextul degradării relației acestuia cu omologul său american Donald Trump, Nicușor Dan a afirmat că „vom continua să facem ceea ce am făcut deja. Semnalul pe care trebuie să-l transmitem lumii este că suntem angajați să continuăm să sprijinim Ucraina până la sfârșitul acestui război și după aceea, pentru reconstrucție”.

Criticat din nou dur de președintele american Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va pleda vineri, la Bruxelles, la summitul UE, pentru o reafirmare a sprijinului aliaților săi europeni.

„Acum vom avea o discuție cu președintele Zelenski, ca de obicei. El ne va spune care sunt problemele cu care se confruntă: iarna, problemele energetice, finanțarea. Și com continua să-l sprijinim”, a spus președintele român în acest interviu acordat cu ocazia vizitei sale la Bruxelles pentru summitul UE.

Nicușor Dan a precizat că „Ucraina nu este doar o chestiune de drept internațional, ci o chestiune de securitate proprie a Europei”.

Întrebat dacă dronele implicate în atacurile din Marea Neagră sunt rusești, președintele a răspuns că „nu putem spune tehnic acum că sunt rusești”. „Ce putem spune este că am avut sute de drone aeriene la granița din Delta Dunării cu Ucraina care au intrat pe teritoriul României. Iar despre o mare parte din ele putem spune că sunt rusești, pentru că avem fragmente din ele care au în interior componente rusești și care au fost deviate în timpul războiului spre teritoriul României”.

Șeful statului a explicat că Rusia atacă un coridor naval folosit de Ucraina pentru a transporta cereale spre Bosfor și spre alte părți ale lumii.

La întrebarea dacă România ar declanșa Articolul 4 din Tratatul NATO în cazul în care se va dovedi că dronele erau rusești, Nicușor Dan a spus că „Rusia exercită o presiune tot mai mare”.

„Nu sunt doar aceste evenimente. Este vorba de toate evenimentele care au loc în Europa – în țările baltice, în Polonia. Rusia încearcă să creeze tensiune în relațiile din societățile europene, pentru ca sprijinul populației pentru ajutorul acordat Ucrainei să scadă. Răspunsul nostru trebuie să fie că vom continua să sprijinim Ucraina”, a explicat el.

Întrebat ce resurse cere România de la NATO pentru a se proteja în fața unor astfel de atacuri, Nicușor Dan a precizat că „suntem în aceeași situație ca cea de anul trecut”. Atunci „am avut drone în apropiere de granița de pe Dunăre, iar acum avem pe frontiera maritimă”, a precizat el.

„Anul trecut le-am cerut aliaților noștri, înainte ca echipamentele (prin programul SAFE) să vină în România, să ne ajute cu unele capacități pentru a contracara acele atacuri. Am făcut asta cu unele țări importante din Alianță. Așa vom face în cadrul NATO acum și sunt optimist că vom primi sprijin până când vom avea capacitățile pe care le-am comandat prin SAFE”, a detaliat el.

Despre relațiile României cu SUA, președintele a spus că sunt ‘foarte bune’.

„Avem un parteneriat strategic de lungă durată, cu beneficii reciproce pentru ambele țări. Avem cea mai mare bază de la Marea Neagră. Având această bază, SUA sunt interesate să proiecteze forță spre alte părți ale lumii, precum Orientul Mijlociu sau Mediterana de Est. Prin urmare, avem o relația strategică foarte bună cu SUA”, a declarat Nicușor Dan.

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