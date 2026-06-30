Președintele Dan, după întâlnirea cu ambasadorii europeni acreditați la București: „Statul român funcționează”. „Sunt convins că o să evităm retrogradarea ratingului de țară, ar fi castrofală”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, după întâlnirea cu ambasadorii europeni la București, că statul român funcţionează şi există un acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, SAFE, OCDE, acord ce va permite evitarea retrogradării ratingului de țară, care ar fi „catastrofală”.

„Statul român funcționează, instituțiile funcționează, avem un Guvern care are niște limitări constituționale, dar statul român funcționează”, a declarat președintele Nicușor Dan, după dejunul de lucru cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene acreditați în România, cărora le-a prezentat, aşa cum transmite şi cetăţenilor români, perspectiva sa pe situaţia politică actuală.

„Foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE. Aşteptăm, dacă vorbim de PNRR, care este principala urgenţă, mai sunt două luni, partidele aşteaptă de la guvern care să fie calendarul şi, în funcţie de asta, să fie o sesiune extraordinară a Parlamentului, să fie discuţii pe proiectele de lege”, a menţionat şeful statului.

De asemenea, „în orice situație excepțională, Parlamentul se poate reuni pentru a complini aceste lipsuri și, foarte important, există acord politic pe respectarea bugetului, pe deficit, pe PNRR, pe SAFE, pe OCDE”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele Dan: „Dacă vreunul dintre rapoartele acestea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum”

Președintele a declarat că se va implica direct și personal în dialogul cu agențiile internaționale înaintea evaluărilor care bat la ușă (sunt programate sesiuni de evaluare în iulie, început de august și apoi în octombrie, prima mare decizie fiind cea a Fitch de pe 31 iulie).

De asemenea, le-a cerut ferm liderilor partidelor politice să fie complet la dispoziția evaluatorilor financiari, pentru a le demonstra agențiilor că, dincolo de certurile interne, clasa politică este „aliniată” pe chestiunile economice și financiare fundamentale.

El s-a declarat optimist că România va reuși să evite retrogradarea la categoria „junk” (nerecomandată investițiilor), lucru care ar arunca în aer costurile la care statul se împrumută.

”I-am rugat deja pe liderii partidelor care sunt în tensiune în momentul ăsta să fie la dispoziţia evaluatorilor, pentru a le spune ceea ce am spus şi eu mai devreme, că pe chestiunile fundamentale cu care România se confruntă şi care au impact asupra financiarului şi asupra economiei româneşti, lumea este aliniată şi eu sunt optimist că o să evităm degradarea care ar fi catastrofală pentru noi”, a mai spus şeful statului.

Întrebat dacă există riscul ca România să ajungă să apeleze la un împrumut de la Fondul Monetar Internațional, Nicușor Dan a răspuns: „Dacă vreunul dintre rapoartele acestea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum.”

”Dacă vreunul din raportele astea este negativ, o să ne pară rău după momentele de acum” a mai spus preşedintele.

De ce nu desemnează Nicușor Dan unul dintre cei doi premieri propuși de partide

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat de ce refuză să aleagă între propunerile partidelor, respectiv Sorin Grindeanu sau Siegfrid Mureşan.

„Aici suntem. Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu ştiu, îmi doresc să fie cât mai curând şi insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele şi, dacă e nevoie, săptămânile următoare, pentru a găsi soluţia de compromis cu o majoritate”, a mai spus preşedintele.

„Eu sunt, în situaţia în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înţeleagă între ei, trebuie să fie un acord între ei. Dar, din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiţie, doar să fie 233 de oameni”, a subliniat Nicuşor Dan.

”Spre o deosebire de situaţiile anterioare, în care era o aşteptare rezonabilă că guvernul trece, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Şi nu vreau să facem un exerciţiu de, hai să ne jucăm de-a prim-ministrul şi de-a desemnarea guvernului. Asta e răspunsul”, a spus şeful statului.

Şeful statului a admis că are o responsabilitate în această criză politică.

”Evident, toată lumea a greşit, da”, a spus Nicuşor Dan.

Întrebat cu ce a greşit, şeful statului a arătat că au plecat acum un an cu soluţia, în continuare, în opinia sa cea mai bună pentru România a acestui guvern de patru partide plus minorităţi şi într-un an de zile, fiecare putea să facă mai mult, astfel încât coaliţia asta să reziste.

Șeful statului se declară convins că duce România în direcția bună

Președintele Nicușor Dan le-a transmis românilor care s-au declarat dezamăgiți în ultima perioadă de activitatea sa la Cotroceni că este un om rațional și ia unele decizii pentru că are „un motiv întemeiat”.

Întrebat, marți, ce le transmite românilor care s-au declarat dezamăgiți de deciziile pe care le-a luat până acum, Nicușor Dan a răspuns: „Le transmit că sunt un om rațional și că, atunci când un om rațional ia o decizie împotriva unei părți dintre susținătorii săi, înseamnă că are un motiv întemeiat. Altfel, instinctul unui politician este să meargă în acord cu ceea ce îi spun susținătorii.”

„Faptul că eu, fiind un politician rațional, iau această decizie înseamnă că sunt convins că am dreptate și că duc România în direcția bună”, a mai spus președintele.

Președintele există posibilitatea unui guvern din care să facă aprte și AUR

Potrivit preşedintelui, nu e deloc situaţia fericită cea a unui guvern interimar, pentru că pierdem foarte multă energie pentru lucruri pe care cu un guvern normal le-am rezolva mult mai repede.

„E bine să avem un guvern cât mai repede, dar dacă asta nu se va întâmpla, România va continua să funcţioneze”, a dat el asigurări.

Şeful statului a fost întrebat şi dacă va da un orizont de timp partidelor pentru a ajunge la o decizie.

„Nu ştiu dacă ajută. Adică, să zicem că le-aş da pe 5 iulie, da? Credeţi că le-ar ajuta cu ceva? Adică ce-aş putea eu să fac pe 6 iulie dacă ei pe 5 iulie nu… Repet, când am făcut cele două desemnări, la fiecare dintre ele am avut convingerea că va trece. Acum, nu văd vreo propunere care să aibă măcar speranţa că va trece”, a mai spus preşedintele.

Despre majoritatea care să formeze un guvern, Nicuşor Dan a afirmat că aceasta ar trebui să fie formată din nişte oameni care să împărteşească aceeaşi viziune pro-occidentală şi că întrebarea, timp de două luni, ar fi trebuit să o adresăm fiecare dintre noi partidelor.

„Dacă le-aş avea eu în buzunar (voturile – n.red.) ar fi mult mai simplu. Aştept o flexibilizare a poziţiilor lor. Ea s-a produs într-o oarecare măsură, ca să fim corecţi, dar nu destul ca să avem o majoritate”, a mai arătat Nicuşor Dan.

Despre luarea voturilor de la formaţiuni politice pe care el nu le consideră a fi pro-occidentale, şeful statului a menţionat că situaţiile sunt diferite de la caz la caz.

„Un om care a intrat acum un an jumătate în Parlament şi a plecat din grupul ăla acum un an sau acum şapte luni, trebuie să vedem de la caz la caz”, a mai spus el.

Întrebat dacă ar accepta să desemneze un premier cu susţinerea AUR, dacă ar avea majoritate.

”Ca un premier să ajungă să formeze o majoritate, trebuie să fie desemnat. Şi am spus că în momentul desemnării vreau să existe o majoritate”, a spus şeful statului.

Întrebat dacă ar face parte şi AUR din acea majoritate, Nicuşor Dan a răspuns: Nu există această ipoteză”.

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