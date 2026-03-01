Președintele Dan: România este în siguranță. Cetățenii români din Orientul Mijlociu, să rămână calmi

România nu se află sub nicio amenințare directă, în contextul degradării situației de securitate din Orientul Mijlociu, a transmis președintele, Nicușor Dan, într-un mesaj publicat pe platforma X.

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol”, spune șeful statului.

Prezentăm integral mesajul președintelui:

România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă.

Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe.

Prioritarǎ în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu.

România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale.

Celulă de criză la MAE, peste 1.000 de români blocați în țări din Orientul Mijlociu

O celulă de criză a fost înființată sâmbătă dimineața la Ministerul Afacerilor Externe, în special pentru a se ocupa de românii aflați în statele din Orientul Mijlociu implicate în conflict.

Mii de români sunt blocaţi în țări din Orientul Mijlociu, fără o perspectivă de revenire prea curând, din cauza închiderii spațiului aerian în regiune. Printre ei se află și un grup de 28 de elevi plecaţi în excursie cu profesoara lor, dar şi multe familii cu copii, aflate în vacanţă în ţările din Golf.

Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a anunțat duminică dimineața că 34 de zboruri spre şi dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Beirut, Damasc au fost anulate din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu.

”Din cauza evenimentelor din Orientul Mijlociu, pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti au fost anulate astăzi 34 de zboruri, spre/dinspre 5 destinaţii, astfel: Tel Aviv: 21 de zboruri, Dubai: 6 zboruri, Doha: 4 zboruri, Beirut: 2 zboruri, Damasc: un zbor”, anunţă duminică dimineaţă CNAB.

Mulţi dintre cei blocați au cerut asistenţă consulară, după ce li s-au încheiat vacanțele rezervate, iar unii sunt nemulţumiţi de ajutorul primit.

Câteva sute de turişti români sunt blocaţi în Abu Dhabi. Printre aceştia şi familii cu copii care nu ştiu sigur unde vor petrece noaptea următoare și nici cât va dura situația.

Un număr de 28 de copii din Vrancea au rămas în Dubai. Ei plecaseră într-o excursie organizata de un centru privat de limbi străine, însoţiţi de profesori de limbă engleză.

Grupul ar fi trebuit să se întoarcă sâmbătă în ţară.

