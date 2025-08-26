Președintele Dan: Războiul hibrid – „o componentă importantă a noii Strategii Naționale de Apărare”, care va fi gata în această toamnă

Războiul hibrid va fi o componentă importantă a noii Strategii Naționale de Apărare, le-a spus, marți, diplomaților români președintele Nicușor Dan, în discursul susținut la Palatul Cotroceni. În acest context, șeful statului a indicat trei direcții care trebuie accentuate: securitatea, dimensiunea economică și relația cu românii din afara granițelor.

„Vă invit să contribuiți la noua Strategie Națională de Apărare, pe care o vom finaliza în această toamnă. O componentă importantă – cea de război hibrid, pentru care, în opinia mea, la fel ca toți partenerii noștri, continuăm să învățăm”, le-a spus Nicușor Dan diplomaților.

„Unde suntem azi? În plan intern statul român necesită o reformă şi imediat după reformă trebuie să relansăm economia şi sunt foarte optimist că o să putem să facem lucrul ăsta. În plan extern trăim, de câţiva ani, crize multiple pe care le cunoaştem: războiul din Ucraina, competiţia globală care s-a shimbat a devenit mai acerbă, concentrată pe economie, pe resurse, tehnologia devine tot mai importantă, război hibrid inclusiv în zona noastră de Europă. Şi faţă de aceste schimbări evident că diplomaţia trebuie să se adapteze şi sunt convins că avem puterea să o facem”, a mai declarat șeful statului, în discursul său.

Pe partea de securitate, președintele a mai menționat continuarea sprijinului pentru Ucraina și interesul pentru Marea Neagră. „Vom continua să fim interesați de Marea Neagră, și în sensul ăsta trebuie să folosim Formatul București 9. Știți că vom organiza, anul viitor, Summitul București 9. Trebuie să investim în apărare, și instrumentul SAFE al Comisiei Europene, pentru care deja am trimis propunerile, este un mod de a o face”, a punctat președintele.

În ceea ce privește Republica Moldova, aceasta „trebuie să rămână o prioritate”, a adăugat el. „Vom continua să susținem atât eforturile de integrare în Uniune, cât și toate chestiunile concrete de care Republica Moldova are nevoie – transport, energie, cooperare economică. Și sunt optimist că cetățenii Republicii Moldova vor continua – în alegerile care vor fi la sfârșitul lunii viitoare – vor continua direcția europeană”, a spus șeful statului.

Președintele a adăugat că trebuie să rămână predictibile și coerente apartenența la Uniunea Europeană, la NATO, precum și Parteneriatul strategic cu Statele Unite, respectul pentru dreptul internațional, ordinea mondială bazată pe reguli și dialogul și cooperarea cu partenerii internaționali.

Aderarea la OCDE, obiectiv strategic

„Aderarea României la OCDE – obiectiv strategic, cu termen finalul anului 2026, și acela va fi momentul de la care economia României – după terminarea reformelor necesare care se desfășoară în momentul ăsta – economia României să înceapă să se relanseze. Avem un mediu privat care este competitiv, și eu sunt optimist că vom reuși să o facem. Numai că, pentru asta, avem nevoie de o strategie pe care nu avem, ca să fim foarte realiști, și avem nevoie de efortul dumneavoastră, pe care, ca să o spun foarte direct, diplomația noastră nu a fost obișnuit să îl facă. Deci avem nevoie de un efort intern, în care Președinția, Guvernul, Ministerul Economiei să definească prioritățile strategice economice ale României, într-un dialog cu companiile din România, pe care nu l-am avut, ca să fim din nou foarte onești, și este nevoie de un efort pe care dumneavoastră să-l faceți, pentru ca mediul privat al României să poată să dezvolte parteneriate și să dezvolte economic în țările în care dumneavoastră ne reprezentați”, a spus președintele Dan.

Aceasta a fost prima întâlnire a președintelui Dan, de la preluarea mandatului acestuia, cu diplomații români acreditați în diferite țări ale lumii, care anual, la finalul lunii august – începutul lunii septembrie, se reunesc la București.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, luni și marți, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR2025), sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomației române”. Evenimentul are loc, conform tradiției, în apropierea Zilei Diplomației Române, sărbătorită anual la data de 1 septembrie.

***