Președintele Dan, de Ziua Armatei: „Vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor din cadrul NATO”

„Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO”, a transmis Nicușor Dan.Președintele României, Nicușor Dan, duminică, de Ziua Armatei.

„Traversăm o perioadă marcată de riscuri majore, dar trebuie să ținem cont de un lucru important: statele puternice nu doar supraviețuiesc crizelor, ci le transformă în oportunități. Dinamica globală actuală este șansa noastră de a ne întări rezistența la șocuri prin dezvoltarea unei economii moderne, competitive și prin investiții într-o apărare puternică. Avem și vom avea un buget solid pentru apărare, conform angajamentelor asumate de România în cadrul NATO. Păstrăm în centrul preocupărilor cea mai importantă resursă, oamenii, pentru a le asigura condiții de muncă adecvate și posibilitatea de a se dezvolta profesional. În aceeași măsură, investim semnificativ în modernizarea și în înzestrarea forțelor armate, precum și în instruirea militarilor noștri, alături de aliați și parteneri. O armată puternică se bazează pe o economie puternică. Înzestrarea militară și relansarea industriei noastre de apărare sunt indisolubil legate. Prin programul SAFE, producem și procurăm tehnică militară modernă pentru militarii noștri și, în același timp, investim în fabrici românești, creăm locuri de muncă și dezvoltăm infrastructura utilă deopotrivă Armatei, dar și populației civile”, a declarat președintele țării la ceremonia organizată la Baza 86 Aeriană „Locotenent Gheorghe Mociorniță”.

Președintele României i-a felicitat pe militarii de la Baza 86 Aeriană Locotenent Gheorghe Mociorniță pentru modul în care își desfășoară misiunile de poliție aeriană, menționând cele două drone doborâte zilele trecute în spațiul aerian românesc.

„Nu am ales întâmplător să fiu astăzi, aici. Cu toții sunteți, la propriu, în prima linie de apărare a spațiului aerian al României. Ați demonstrat-o fără ezitare doar în urmă cu câteva zile, când ați doborât cu precizie două drone ostile din spațiul nostru aerian. Vreau să vă felicit pentru modul exemplar în care vă protejați țara. Dincolo de misiunile de poliție aeriană, România demonstrează aici, la Borcea, nu doar că beneficiază de securitate, ci că este un furnizor de securitate dincolo de granițele sale. Prin Centrul european de instruire F16, ați transformat această bază într-un hub regional de excelență. Pregătirea comună a piloților români, aliați și parteneri nu reprezintă doar un simplu exercițiu de antrenament comun; înseamnă interoperabilitate, reacție rapidă în situații de criză și descurajare”, a spus Nicușor Dan.

Despre amenințările „fără precedent” ale Rusiei la Marea Neagră

El a făcut referire și la amenințările „fără precedent” din Marea Neagră și a dat asigurări că România este pregătită să acționeze „ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre”.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei generează, astăzi, amenințări fără precedent la Marea Neagră, care ajung până în apele teritoriale și în zona economică exclusivă a României, punând în pericol securitatea noastră și libertatea de navigație. Alături de aliații din NATO și parteneri din Uniunea Europeană, vom acționa ferm pentru a descuraja și, dacă va fi cazul, pentru a neutraliza orice amenințare la granițele noastre. În acest context, doresc să mulțumesc aliaților noștri spanioli, care participă în prezent la misiunile de poliție aeriană alături de piloții Forțelor Aeriene Române, precum și celorlalți militari aliați care se instruiesc împreună cu camarazii români pe teritoriul țării noastre”, a declarat Nicușor Dan,

****