Președintele Dan participă la Summitul Flancului Estic, la Gdansk – agenda și poziția României

Preşedintele României, Nicuşor Dan, va participa joi la cea de a doua reuniune a Summitului Flancului Estic (Formatul Helsinki), ce se va desfășura la Gdansk, Polonia.

Agenda reuniunii se va concentra pe coordonarea între Statele Membre UE din imediata vecinătate a Federaţiei Ruse în vederea implementării Planului Readiness 2030 şi a tuturor celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacităţii de apărare a Uniunii şi a industriei europene de apărare.

Preşedintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel naţional pentru întărirea capabilităţilor de apărare şi descurajare, precizează un comunicat al Administrației Prezidențiale.

Summitul este găzduit de Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk și se va desfășura cu participarea președinților României şi Lituaniei, precum şi a prim-miniştrilor Suediei, Finlandei, Estoniei şi Letoniei.

Primul astfel de eveniment al Formatului Helsinki a avut loc în Finlanda, la 16 decembrie 2025.

Poziția pe care o va susține România la summit

”Preşedintele României va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel naţional pentru întărirea capabilităţilor de apărare şi descurajare, inclusiv prin participarea ţării noastre la programul SAFE şi la Proiectele de Interes Comun din domeniul Apărării Europene (EDPCI). Totodată, Şeful statului va informa cu privire la stadiul Hub-ului de Securitate de la Marea Neagră şi includerea, la propunerea României, a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conştientizarea situaţiei în domeniul maritim (Maritime Domain Awareness)”, mai arată comunicatul.

Din această perspectivă, Preşedintele Dan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul Cadrul Financiar Multianual al UE, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării şi securităţii, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare (dual-use) care va contribui la aplicarea viitorului Regulament privind mobilitatea militară.

”România contribuie la consolidarea Flancului Estic prin dezvoltarea şi modernizarea capacităţilor naţionale de apărare, a industriei de apărare şi prin participarea la misiunile civile şi militare ale UE şi NATO din această regiune (ex. misiuni de poliţie aeriană, organizarea de exerciţii periodice etc.). Astfel, în perspectiva Summitului NATO de la Ankara, România şi celelalte state UE aflate pe Flancul Estic pledează pentru asigurarea unei complementarităţi între eforturile UE şi NATO în domeniul apărării şi pentru consolidarea relaţiei transatlantice”, mai transmite Administraţia Prezidenţială.

Programul

13:30 – Participare la Summitul Flancului Estic; Artus Court – Primăria Gdansk, Republica Polonă

15:00 – Participare la declarațiile de presă comune cu liderii prezenți la Summitul Flancului Estic; Artus Court, Sala Mare – Gdansk, Republica Polonă

16:30 – Întâlnire cu Lech Wałęsa, fost Președinte al Republicii Polone – Centrul European Solidaritatea – Gdansk, Republica Polonă

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