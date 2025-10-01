Președintele Dan – la Copenhaga, pentru summitul informal al UE și reuniunea Comunității Politice Europene. Ucraina și securitatea statelor din est – principalul punct de pe agendă

Președintele Nicușor Dan participă, miercuri și joi, în Danemarca, la Copenhaga, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, transmite Administrația Prezidențială.

Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene.

În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, Nicușor Dan va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.

În marja acestor reuniuni, șeful statului va avea o serie de întrevederi bilaterale.

Totodată, Administrația Prezidențială precizează că Nicușor Dan va participa, miercuri, la dineul oficial oferit de Majestatea Sa Regele Frederic al X-lea al Danemarcei și Majestatea Sa Regina Maria în onoarea liderilor participanți la reuniunea Comunității Politice Europene, eveniment care are loc la Palatul Amalienborg din Copenhaga.

Liderii Uniunii Europene se întâlnesc miercuri, la Copenhaga, pentru discuții informale axate pe apărare și războiul Rusiei împotriva Ucrainei, după ce o serie de încălcări ale spațiului aerian și observări de drone au stârnit noi preocupări de securitate, informează dpa, preluată de Agerpres.

Este de așteptat ca discuțiile să se concentreze pe consolidarea capacităților de apărare comună ale UE, sprijinirea țărilor din Europa de Est aflate la granița cu Rusia și furnizarea de ajutor suplimentar Ucrainei devastate de război.

Întâlnirea planificată anterior are loc după ce guvernul danez a calificat drept „atac hibrid” observările repetate de drone care au perturbat grav traficul aerian danez. La începutul lunii septembrie, trei avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei, după ce un număr mare de drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez.

În scrisoarea de invitație adresată liderilor UE, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a descris incidentele drept „un memento dur că trebuie să accelerăm și să ne aprofundăm eforturile”.

Propunerile aflate pe ordinea de zi includ așa-numitul „zid anti-drone pentru a îmbunătăți apărarea aeriană a UE și acordarea de împrumuturi Kievului în valoare de miliarde de euro din activele rusești înghețate în cadrul UE.

De asemenea, se așteaptă ca participanții să discute despre ambițiile Ucrainei de aderare la UE.

