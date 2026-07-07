Summitul NATO de la Ankara / Președintele Dan, întrevedere cu o delegație de congresmani americani – discuții despre prioritățile agendei comune

Președintele Nicușor Dan a discutat marți, în marja summitului NATO de la Ankara, cu o delegație a Congresului SUA, formată din reprezentanți și senatori de la ambele partide, despre importanța relației transatlantice și prioritățile agendei comune.

Detalii despre această întrevedere, apublicate de șeful statului pe rețelele sociale:

Înaintea Summitului NATO de la Ankara, am avut o întrevedere foarte bunǎ cu Delegația Observatorilor NATO din Congresul Statelor Unite ale Americii.

Discuțiile au evidențiat importanța relației transatlantice și prioritățile de pe agenda comunǎ. Totodată, am analizat modalități concrete de consolidare a Parteneriatului Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, cu accent pe aprofundarea cooperării în domeniul apărării și pe valorificarea oportunităților economice. Vom continua să lucrăm împreună pentru a crește nivelul securității în Regiunea Mării Negre, pe Flancul Estic și în întreaga zonă euroatlantică.

Din delegația americană care a discutat cu președintele României au făcut parte:

Senatoarea democrată Jeanne Shaheed, din grupul de observatori NATO din Senatul SUA

Senatorul republican Mike Rounds, din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA

Senatorul democrat Christopher Coons, din Comisia pentru Forțele Armate a Senatului SUA

Senatorul democrat Dick Durbin, din Comisia pentru Relații Externe a Senatului SUA

Reprezentantul republican Mike Turner

Sosirea lui Nicușor Dan la Ankara

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a ajuns, marţi după-amiază, la Ankara, unde va participa la Summitul NATO găzduit de Turcia.

Şeful statului este însoţit de partenera lui, Mirabela Grădinaru.

Nicuşor Dan a fost întâmpinat, la aterizare, de o delegaţie oficială, pe care a salutat-o protocolar.

Marţi, preşedintele Nicuşor Dan şi partenera sa, Mirabela Grădinaru, vor particopa la recepția și dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și partenerii/partenerele acestora, oferite de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, și prima doamnă, Emine Erdogan.

Principalul obiectiv al României la summitul NATO. Vom consolida inclusiv cooperarea militară și industrială cu Turcia

Acesta a spus că principalul obiectiv al România la summit-ul NATO din Turcia este o distribuție mai mare a resurselor NATO pe flancul estic, inclusiv în România. Discuțiile în acest sens cu Bulgaria și Turcia sunt avansate, a spus Miruță.

„Distribuirea uniformă a resurselor NATO pe flancul estic, conștientizarea suplimentară a consecințelor războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei, care este simțită pe teritoriul României mai mult decât pe teritoriul țărilor care sunt mai în mijlocul Europei, achiziții în comun”, a spus Miruță într-o conferință de presă.

„Și față de alte summit-uri, unde România avea capul un pic mai plecat pentru că nu îndeplinea condițiile, dacă se face un score-card al fiecărei țări cu privire la îndeplinirea asumărilor la nivel NATO. Astăzi, stăm mult mai bine decât am stat în trecut, pentru că pe scoringul cu investiții în apărare stăm bine, pe scoringul cu aducerea la viață a unor fabrici care să producă armament pe teritoriul național stăm infinit mai bine decât stăteam chiar anul trecut. Cu privire la distribuirea pe flancu estic – sigur, aici nu e o chestiune pe care o apreciază doar România, pentru că sunt toate țările de pe flancul estic, însă suntem țară la cu ieșire la Marea Neagră, unde și acolo, pe discuțiile pe care le avem împreună cu Turcia și cu Bulgaria, nu spunem doar că vrem să fim jucători, ci venim cu dovada faptului că am semnat un contract pentru a construi alte patru nave noi, că securitatea pe Marea Neagră este obținută și cu supraveghere aeriană, și cu sisteme antiaeriene, dar și cu nave care să creeze o navigație sigură pe Marea Neagră”, a adăugat el.

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