Președintele Dan, interviu la CNN: „Trump are dreptate că Europa trebuie să plătească mai mult pentru apărare” – România susține redistribuirea trupelor americane spre Flancul Estic

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat CNN, că Donald Trump „are dreptate” atunci când cere Europei să își asume o parte mai mare din costurile propriei apărări. Șeful statului a susținut însă că menținerea unei prezențe militare americane puternice în Europa și în special în regiunea Mării Negre este în interesul strategic al Statelor Unite, conform Mediafax.ro.

Întrebat despre reducerea unor efective militare americane din Europa și despre temerile că acest lucru ar putea încuraja Rusia, Nicușor Dan a vorbit despre situația trupelor americane din România. Potrivit președintelui, în România se află în prezent aproximativ 1.500 de militari americani. El a afirmat că un contingent rotațional de aproximativ 500 de militari, care opera în România, Bulgaria și Ungaria, a fost retras.

România susține o rearanjare a trupelor și bazelor americane în interiorul Europei, având în vedere investițiile de miliarde de euro în extinderea bazei Mihail Kogălniceanu

Șeful statului a spus că Bucureștiul susține o redistribuire „proporțională” a efectivelor americane în interiorul Europei.

„Având o relație militară și diplomatică bună cu Statele Unite, cred că ar fi un semnal bun să existe o redistribuire proporțională a trupelor americane în interiorul Europei”, a afirmat Nicușor Dan în interviul pentru CNN.

Situația efectivelor americane din România a variat însă în ultimul an. Reuters relata în septembrie că aproximativ jumătate dintre cei circa 2.000 de militari americani aflați anterior în România au plecat în cadrul realinierii forțelor SUA în Europa. În același timp, în primăvara și vara lui 2026 au fost dislocate temporar câteva sute de militari americani suplimentari, inclusiv la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

Întrebat despre neîncrederea existentă în unele state europene în legătură cu disponibilitatea Statelor Unite de a apăra Europa în cazul unui atac rusesc, Nicușor Dan a spus că problema trebuie privită și din perspectiva dezechilibrului istoric al contribuțiilor la apărarea NATO.

„Pentru o perioadă lungă, Statele Unite au apărat sau au contribuit la apărarea Europei. Iar din punct de vedere economic, această contribuție nu a fost proporțională. Și aici președintele Trump are dreptate. Trebuie să reechilibrăm această contribuție”, a declarat șeful statului.

Trump a criticat în repetate rânduri statele europene pentru nivelul cheltuielilor militare și a cerut ca acestea să își asume o parte mai mare din apărarea NATO. Presiunile administrației americane s-au suprapus însă cu războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, care a determinat numeroase state europene să își majoreze puternic bugetele militare.

Președintele Dan a subliniat că aliații europeni au răspuns unei părți dintre solicitările Washingtonului prin creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Președintele României a susținut însă că păstrarea militarilor americani în zona Mării Negre este și în interesul strategic al Washingtonului.

Potrivit lui Nicușor Dan, prezența trupelor SUA în apropierea Mării Negre și a zonei mediteraneene reprezintă „un beneficiu pentru Statele Unite”.

Baza Mihail Kogălniceanu continuă să joace un rol important în planificarea militară americană, iar Statele Unite investesc în infrastructura acesteia în pofida procesului mai larg de reevaluare a efectivelor din Europa.

Va ataca Putin NATO?

Întrebat de jurnalistul CNN cât de probabil consideră că este ca Rusia să ajungă la un atac direct împotriva unui stat membru NATO, Nicușor Dan a răspuns că un asemenea scenariu nu este, în evaluarea sa, unul foarte probabil pe termen scurt.

„Cred că nu este foarte probabil în următorii unu-doi ani, dar trebuie să fim pregătiți”, a declarat președintele României.

Nicușor Dan a avertizat însă împotriva excluderii unor scenarii care astăzi pot părea improbabile și a făcut trimitere la perioada de dinaintea invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.

„Nimeni nu credea, dacă întrebai în 2020 sau 2021, că Rusia va ataca Ucraina și va încerca să cucerească Kievul”, a spus șeful statului.

Președintele a spus că una dintre diferențele față de perioada anterioară invaziei din Ucraina este faptul că liderii europeni tratează acum amenințarea rusă cu mai multă seriozitate.

El a invocat creșterea cheltuielilor militare și intensificarea cooperării dintre statele europene.

„Mă bucur că liderii și politicienii importanți din Europa înțeleg această amenințare. Au crescut cheltuielile pentru apărare, au început să coopereze mai mult și înțeleg că trebuie să reechilibrăm efortul cu Statele Unite”, a afirmat Nicușor Dan în interviul pentru CNN.

„Cred că descurajarea noastră este importantă pentru decizia Rusiei”, a adăugat președintele.

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În același timp, într-un interviu pentru emisiunea The Julie Mason Show, președintele României a subliniat că incidentele cu dronele care au pătruns în România nu au schimbat sprijinul țării noastre pentru Ucraina.

În privința poziției Statelor Unite pentru o revizuire a forțelor din Europa, Nicușor Dan a subliniat că, așa cum a dovedit și operațiunea Furie Epică, „să avem soldați americani aproape de Marea Neagră, aproape de granița Mării Negre, aproape de Orientul Mijlociu, aproape de zona Mediteranei este un beneficiu pentru Statele Unite.”

„După cele două summituri – în Haga, anul trecut, Ankara anul acesta, unele dintre cererile administraţiei americane au fost îndeplinite de europeni – creşterea cheltuielilor pentru apărare. (…) În al doilea rând, aşa cum a dovedit operaţiunea Furie Epică, să avem soldaţi americani aproape de Marea Neagră, aproape de graniţa Mării Negre, aproape de Orientul Mijlociu, aproape de zona Mediteranei este un beneficiu pentru Statele Unite”, a afirmat Nicușor Dan.

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