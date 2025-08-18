Președintele Dan, în ziua întâlnirii Trump-Zelenski-liderii europeni, de la Casa Albă: „Rusia nu își dorește pacea!”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj tranșant înaintea întâlnirii de la Casa Albă dintre președintele american, Donald Trump, omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și aliații săi europeni.

„Rusia nu își dorește pacea! În cadrul Coaliției pentru Voință am discutat despre cât de important este să oferim sprijin Ucrainei și să exercităm presiune economică asupra Rusiei pentru ca negocierile care vor urma să fie cât mai echitabile”, a scris președintele Dan, pe Facebook.

„Aceste negocieri vor dura – sperăm noi cât mai puțin, dar ele vor dura. Până atunci, trebuie să continuăm să ajutăm Ucraina”, a adăugat șeful statului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și respectiv Alexander Stubb, și șefii de guvern ai Germaniei, Regatului Unit și Italiei, Friedrich Merz, Keir Starmer și respectiv Giorgia Meloni, fac deplasarea la Washington pentru a-l susține pe Zelenski, într-un moment diplomatic crucial al războiului și pentru a preveni orice repetare a întâlnirii tensionate din Biroul Oval dintre Trump și liderul Ucrainei din februarie.

Trump se va întâlni mai întâi cu Zelenski la ora locală 13:15 (20:15, ora României), în Biroul Oval, iar apoi cu toți liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe la ora 15:00 (22:00, ora României), a anunțat Casa Albă.

***