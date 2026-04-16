Președintele Dan – față în față cu scenariile crizei politice: nu îl sprijină deschis pe premierul Bolojan, dar nu exclude un guvern minoritar

Președintele Nicușor Dan a evitat să spună clar dacă îl susține pe Ilie Bolojan în conflictul declanșat de PSD pentru înlocuirea acestuia din funcția de premier și nici nu exclude posibilitatea unui guvern minoritar în eventualitatea retragerii social-democraților de la guvernare.

El a declarat, însă, în mod ferm că nu va numi niciodată un premier propus de o coaliție formată din PSD și AUR.

În același interviu, acordat EuropaFm, șefului statului a repetat că va numi curând șefii serviciilor secrete și și-a apărat numirile la conducerea principalelor parchete.

”Nu voi numi niciodată un premier nominalizat de PSD și AUR. Este posibil și un Guvern minoritar, cu Ilie Bolojan premier”

Întrebat dacă ar accepta un premier din partea PSD-AUR, Nicușor Dan a răspuns: „Aici pot să vă dau un răspuns foarte ferm: ar trebui să numesc un premier PSD. Eu nu o voi face niciodată”.

Președintele a confirmat că motivul posibilei crize se reduce la dorința PSD de a-l înlocui pe Ilie Bolojan din funcția de prim-ministru: „Este o lipsă de susținere a PSD față de un premier al coaliției”, a spus Nicușor Dan. S-a consimțit ca acesta să fie premier până la rotația din 2027, iar ceea ce face PSD, în momentul de față, „este o încălcare a acordului”, a spus președintele.

Întrebat dacă există posibilitatea să avem un guvern minoritar, el a afirmat că „e posibil, dar el va avea, la un moment dat, nevoie de susținere parlamentară. Domnul Bolojan a spus public că nu va demisiona, e un om serios, ce spune face”.

Principalele declarații ale președintelui Dan legate de criza politică și scenariile posibile de guvernare

Întrebat dacă nu ar trebui să se poziționeze de partea celor care respectă protocolul (PNL, USR și UDMR), șeful statului a răspuns: „Dacă îi întrebați pe ei, ei vor spune că nu mai există o situație de colegialitate care să permită continuarea coaliției. Văd că este un conflict între cele două partide (PSD și PNL – n.red.). Ne așteptăm cu toții ca PSD să anunțe, ca PNL să respecte ce a votat în comitetul politic. Va fi o perioadă în care sper că vom avea un acord politic pe niște acțiuni parlamentare pe PNRR. Mai departe, va exista un dialog politic între partide care se va soluționa cu un acord.”

„Încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Încerc să mediez această situație socială, pentru că tot o coaliție între aceleași partide trebuie să rezulte”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă este de partea premierului Ilie Bolojan.

„Cel mai simplu ar fi să fiu de o parte sau alta, pentru că, în emoția asta colectivă, dacă îl susții pe Bolojan, ceilalți îți vor reproșa că nivelul lor de viață a scăzut din cauza ta; dacă nu îl susții, te opui reformelor. Dacă nu aleg o tabără, e rău. În acest moment suntem la începutul unei crize politice. Răspunsul la criză va veni de la cele două partide mari implicate, PSD și PNL. O să vedem mișcările fiecăruia în săptămânile care urmează. Îmi voi păstra rolul de mediator, voi invita la calm.”

Despre „cine a declanșat această criză politică în care ne aflăm”: „Nu e o problemă de lideri politici. Mă preocupă că, după ce fiecare am trecut de șocul alegerilor, ne-am întors la o luptă de uzură în care și societatea, și influencerii incită la acest război între aceste două tabere prooccidentale, iar liderii politici încearcă să satisfacă această dorință. În loc de colaborare, ne-am întors la lupta veche stânga-dreapta.”

Despre pericolul de a fi perceput ca apropiat de PSD: „Eu le spun tuturor, și asta are un cost electoral, că nu se poate guverna România fără unii sau ceilalți, și de aceea e nevoie de un mediator. E o dispută emoțională între două tabere și asta nu e sănătos”.

Despre teama unei suspendări din funcție: „Înseamnă o sancțiune pentru un președinte care a încălcat Constituția, eu nu am încălcat-o. Cred că e o chestiune neserioasă.”

În opinia lui Nicușor Dan, situația ideală este ca partidele prooccidentale trebuie să colaboreze: „Eu aș vrea să spun un lucru care este cumva mai general decât chestiunile astea: noi avem o societate, după alegerile parlamentare din 2024, care s-a grupat în trei mari categorii: 30% PNL și USR, să zicem reformist, 30% PSD conservator și 40% antioccidentală. Speranța mea este ca, în acest mandat parlamentar, forțele prooccidentale să colaboreze, pentru a da sustenabilitate financiară României. (…) Avem nevoie de o înțelegere între aceste partide. Nu vreau să fiu de o parte sau de alta. Suntem într-o situație în care fiecare dintre aceste partide, într-un mod oarecum legitim față de membrii lor, își va exprima democratic acțiunea politică. Voi încerca să îi aduc la masă.”

„Evident, mă uit la toate scenariile posibile pentru săptămânile viitoare. Dar nu am un atribut constituțional pentru a interveni. E o dispută între partide, nu depinde de mine. Când va depinde de mine, voi veni cu o soluție echilibrată. O soluție care să realizeze ce am spus că trebuie să facem, o coaliție pro-occidentală care să ducă România înainte”.

