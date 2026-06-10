Criza politică / Președintele Dan face apel la responsabilitatea partidelor: „Nu este mandatul meu, interesul țării are întâietate”

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut miercuri apel la responsabilitatea partidelor faţă de acest moment, în contextul negocierilor pentru susţinerea unui Guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac, negocieri ce sunt departe de a duce la majoritatea necesară obținerii votului din Parlament.

În scurtul mesaj de miercuri seara, șeful statului a lansat un apel cerând partidelor responsabilitate, așa cum a făcut deja Eugen Tomac în cele cinci zile de la desemnarea sa ca prim-ministru, în încercarea de a convinge formațiunile parlamentare să-l susțină.

Prezentăm integral declarația șefului statului:



Bună seara! În urmă cu câteva zile, am desemnat un Prim-ministru, care va solicita votul Parlamentului. Fac apel la responsabilitatea partidelor politice faţă de acest moment, pentru că interesul de partid este legitim, însă tot timpul trebuie să aibă întâietate interesul țării. Am auzit diverse opinii, că am dat satisfacție lui X față de Y sau că n-am dat satisfacție lui X față de Y. Nu este mandatul meu. Mandatul meu este: unu, să păstrez direcția pro-occidentală a României, și doi, să previn o cădere economică bruscă, care să afecteze fiecare familie din țara asta, şi sunt îngrijorat că aceste chestiuni sunt puse azi în discuție. Ce s-a întâmplat – am constatat că partidele nu mai discută între ele, nu mai au dialog, şi atunci am ales o persoană, cea mai potrivită, așa cum consider eu, pentru a discuta și cu unii, și cu alții, pentru a-i aduce împreună să guverneze România, în condițiile în care niciun partid nu a venit pe o soluție alternativă. Vreau să mai spun un lucru, pentru că, de când sunt în politică, văd politicieni care nu fac decât să calculeze alegeri viitoare – în cazul de față, alegerile din 2028. Vreau să spun că puțin le pasă românilor de dezbaterile noastre electorale și de toate prestațiile noastre. Românii vor guvernare, și guvernarea înseamnă, de fapt, responsabilitate şi, până în 2028, se vor întâmpla lucruri, multe lucruri.

Îi sfătuiesc pe români să-și păstreze calmul și speranța, și asigur partenerii noștri că România păstrează direcția.

Eugen Tomac: Sunt extrem de hotărât să merg pe această linie pe care mi-am asumat-o

Premierul desemnat Eugen Tomac a explicat, miercuri, că nu vede niciun motiv pentru care să nu ceară un vot de încredere Parlamentului, în pofida faptului că cel puțin PNL, USR, UDMR și AUR au anunțat săptămâna aceasta că un guvern tehnocrat nu li se pare o soluție.

„Sunt încrezător, sunt deschis, sunt extrem de hotărât să merg pe această linie pe care mi-am asumat-o, pentru că este responsabilitatea mea să încerc să conving toate partidele politice că este momentul să facem un pas înainte pentru România”, a declarat Tomac.

Lista miniștrilor nu a fost finalizată încă și urmează să sufere modificări, Eugen Tomac afirmând că este dispus să facă unele compromisuri, la solicitarea partidelor, pentru a reuși să obțină cele 233 de voturi necesare în parlament. „Urmează astăzi să finalizez lista. (..) Ceea ce ştiu eu sigur este că în momentul de faţă discut cu toate formaţiunile politice pro-europene din Parlamentul României, pentru a găsi o soluţie şi a ieşi din acest blocaj. Evident că mi-aş dori să beneficiez de o susţinere solidă din partea tuturor partidelor care împărtăşesc aceeaşi viziune cu mine”, a arătat Eugen Tomac.

„Nu văd niciun motiv pentru care să nu cer un vot de încredere Parlamentului. Deci, sunt un om care îşi doreşte să găsească împreună cu partidele politice o soluţie pentru a debloca situaţia prin care trece ţara. Am oferit toată buna mea credinţă, disponibilitatea şi responsabilitatea de a acţiona în interesul statului român şi evident în acord cu partidele”, a concluzionat Eugen Tomac.

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