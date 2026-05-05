Președintele Dan: Exclud varianta alegerilor anticipate, vom avea un guvern nou, pro-occidental, într-un termen rezonabil

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului Ilie Bolojan, că exclude alegerile anticipate și că va începe consultările informale imediat, pentru a ajunge într-un termen rezonabil la un guvern pro-occidental.
Prezentăm integral declarația președintelui:
Guvernul a fost demis azi în Parlament. Nu este un moment fericit, în niciun caz, pentru democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului.
Invit la calm, România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale, pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget din anii următori.
Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai -încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august – finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că, chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă a acestui consens.
Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale.
Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.
Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
Cu calm vom trece prin asta.
Moțiunea a trecut cu 281
Moțiunea de cenzură PSD-AUR „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a trecut cu 281 de voturi pentru şi 4 împotrivă.
În sală au fost prezenți 402 senatori şi deputaţi, din totalul de 464. Pentru ca moțiunea să treacă era nevoie de 233 de voturi.
Este al optulea premier de după Revoluţie demis prin procedura guvernamentală.
PNL, PSD și USR au anunțat deja ședințe importante pentru marți seara, urmând a stabili strategia referitoare la următorii pași.
Ce urmează, din punct de vedere procedural
- Guvernul Bolojan este demis automat.
- Executivul rămâne în funcție în regim de interimat (cu atribuții limitate): administrează treburile curente, dar nu poate emite ordonanțe de urgență, nu ia decizii majore de politică, nu face numiri importante.
- Perioada maximă a interimatului este 45 de zile (termenul nu este prevăzut în Constituție, însă situația este asimilată celei în care este demis un ministru; până la învestirea noului guvern). Președintele a declarat că prioritatea este rezolvarea rapidă a crizei.
- Președintele Nicușor Dan demarează consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la premier.
- Noul premier propus are 10 zile să vină cu lista de miniștri și program de guvernare în Parlament pentru votul de învestitură (necesită majoritate simplă).
- Dacă nu se formează o majoritate în acest timp se poate ajunge la alegeri anticipate (dacă se repetă scenariul de două ori în 60 de zile).
Consecințe
- Analiștii politici se așteaptă să urmeze negocieri lungi și tensionate, ceea ce ar echivala cu continuarea și agravarea instabilității, politice.
- Riscuri economice majore, cu creștere a dobânzilor și ratelor, presiune pe leu, care deja a depășit marți 5,22 lei/euro, întârzierea fondurilor UE (PNRR, SAFE) și chiar pierderea unora dintre acestea, precum și posibila degradare a unor ratinguri de țară. Mulți economiști și analiști, inclusiv străini, au avertizat că e un „scenariu negru” pentru economie.
