Președintele Dan: Exclud varianta alegerilor anticipate, vom avea un guvern nou, pro-occidental, într-un termen rezonabil

Președintele Nicușor Dan a declarat marți seara, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului Ilie Bolojan, că exclude alegerile anticipate și că va începe consultările informale imediat, pentru a ajunge într-un termen rezonabil la un guvern pro-occidental.

Prezentăm integral declarația președintelui:

Guvernul a fost demis azi în Parlament. Nu este un moment fericit, în niciun caz, pentru democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului.

Invit la calm, România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează. Există consens al partidelor pro-occidentale, pe direcțiile mari ale României, există consens pe direcția pro-occidentală, există consens pe aderarea la OCDE, există consens pe execuția bugetului pe 2026, deci pe ținta de buget pe 2026 și pe țintele de buget din anii următori.

Există consens pe programele SAFE și PNRR. Există consens pe etapele următoare din aceste programe. 31 mai -încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ultimele ajustări pe proiectele pe PNRR și 31 august – finalizarea PNRR. Și vă aduc aminte că, chiar dacă procedurile pentru moțiunea de cenzură începuseră, săptămâna trecută, Parlamentul a votat investiții de 9 miliarde în programul SAFE, ca dovadă a acestui consens.

Începem negocierile pentru formarea unui nou guvern. Voi începe cu consultări informale, și, când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. Și o să le am, evident, în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele pentru formarea unui nou guvern.

Vom avea un nou guvern într-un termen rezonabil. Exclud, deci, scenariul alegerilor anticipate. Și subliniez: la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.

Cu calm vom trece prin asta.