Președintele Dan, despre sistemul de Educație: „Este nevoie de măsuri construite pe date, pe evaluarea reală a rezultatelor”

Educația are nevoie de măsuri responsabile, bazate pe date și pe evaluarea rezultatelor, iar orice reformă trebuie să fie susținută prin dialog, resurse și timp pentru a produce efecte, a transmis președintele Nicușor Dan, în discursul de la începerea noul an școlar.

Transformarea educației într-o prioritate „este nu doar o responsabilitate pentru prezent, ci mai ales o alegere pe care o facem acum pentru generațiile de mâine”, a mai spus șeful statului, luni.

În prima zi de școală, președintele Nicușor Dan a ales să participe la deschiderea anului la Școala Gimnazială nr. 1 din Comuna Curcani, județul Călărași.

Educația nu se rezumă la note, cataloage sau examene, ci și la „încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte și curajul unui copil de a pune întrebări, de a greși și de a încerca din nou”. De asemenea, Nicușor Dan a subliniat rolul școlii de a forma adulți capabili să gândească cu simț critic, o misiune „mai grea ca oricând”.

„Într-o lume în care informația circulă instantaneu, iar tehnologia și inteligența artificială devin parte din viața noastră de zi cu zi, nu este suficient să avem acces rapid la informație. Trebuie să știm să punem întrebările potrivite, să verificăm cât de adevărat este ceea ce găsim la o simplă căutare pe internet, să distingem între fapte și dezinformări și să ne formăm propriile opinii pornind de la surse de informații corecte”, a afirmat Nicușor Dan.

Celelalte mesaje transmise de președinte la deschiderea anului școlar 2026 – 2027

Președintele le-a transmis profesorilor că apreciază munca acestora și a subliniat că orice reformă sau investiție în educație depinde de existența unor cadre didactice bine pregătite. „Știu că, dincolo de programe, reguli și provocări administrative, munca dumneavoastră înseamnă responsabilitate, profesionalism și grijă pentru fiecare elev. Am toată aprecierea pentru oamenii școlii și cred că nicio reformă și nicio investiție nu pot avea succes fără profesori respectați, bine pregătiți și susținuți, inclusiv prin condiții de muncă și de salarizare care să reflecte importanța profesiei”.

Referindu-se la reformele din educație, șeful statului a susținut că acestea trebuie să fie măsuri „gândite cu responsabilitate, construite pe date, pe evaluarea reală a rezultatelor și pe ceea ce funcționează cu adevărat în beneficiul elevilor”, iar orice schimbare trebuie să fie însoțită de dialog, resurse și timp pentru a produce efecte.

„În ultimele decenii, societatea românească s-a schimbat profund, iar domeniul educației a fost vizat de aceste transformări, unele pozitive, altele care au generat nemulțumiri. Uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire și adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc. Această succesiune de reforme și reguli a generat, de multe ori, lipsă de încredere și demotivare”.

Educația este cea mai sigură investiție în viitor. „Școala nu este doar locul în care acumulați cunoștințe, ci și locul în care începeți să vă descoperiți, să vă dezvoltați și vă pregătiți pentru viață. Curiozitatea, disciplina, răbdarea și dorința de a învăța nu sunt importante doar pentru școală. Sunt deprinderi care vă vor ajuta mereu, mult timp după ce veți termina studiile și veți deveni adulți”.

Echilibru între timpul petrecut online și interacțiunile directe cu colegii și prietenii. „Școala este și spațiul în care vă faceți noi cunoștințe, creșteți și vă maturizați. Nu neglijați interacțiunile cu ceilalți. Mediul online vă poate oferi opțiuni care să vă capteze interesul, dar nimic nu poate înlocui experiența unică a timpului petrecut alături de colegi și prieteni”.

P[rin’ii s[ con să continue procesul de educație acasă. „Ceea ce se învață la școală trebuie să continue firesc și acasă. La rândul lor, profesorii au nevoie de susținerea și respectul părinților. Atunci când școala și familia devin parteneri, șansele de reușită ale fiecărui copil cresc exponențial”.

Despre problemele din școli. „Sunt copii care învață în condiții dificile, comunități care așteaptă soluții la problemele stringente cu care se confruntă. Nu trebuie să ignorăm aceste realități. Dar este la fel de important să vedem și lucrurile care merg bine și, mai ales, potențialul extraordinar al tinerei generații”.

Fiecare copil din România trebuie să aibă acces la educație de calitate, indiferent de locul în care s-a născut, de comunitatea în care trăiește sau de situația materială a familiei. „Educația rămâne una dintre cele mai importante responsabilități pe care le avem față de viitorul României. O țară nu se schimbă peste noapte. Dar fără acces la o educație de calitate, capabilă să răspundă transformărilor profunde care au loc în lume și mai ales cerințelor unei societăți aflate într-o metamorfoză accelerată, nu putem spera că vom reuși să așezăm România pe un parcurs de dezvoltare durabilă”.

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