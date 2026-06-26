Președintele Dan: „Este important să avem guvern până marți”- Ce crede despre rotativa guvernamentală

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că este important ca viitorul guvern să fie învestit până marți, întrucât parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară în acea zi.

„Pentru România e important, pentru că avem miza până la 31 august a banilor din PNRR, e important să avem un guvern cât mai repede, şi, pentru că parlamentarii vor intra în vacanţă parlamentară marţi, ar fi bine să avem un guvern până marţi. Asta e ce pot să vă spun în momentul ăsta”, a spus preşedintele, joi, în Polonia, după participarea la Summitul Flancului Estic.

„Speranţa mea este că o să ajungem la o soluţie politică de guvern cu puteri depline, care să poată să acţioneze până la 31 august. Şi cred că nu e doar a mea”, a mai spus Nicuşor Dan.

Despre negocierile partidelor, şeful statului a spus: „Eu cred că suntem toţi oameni serioşi şi în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut nişte declaraţii politice. Dacă punem cap la cap în mod logic acele declaraţii politice care s-au făcut în faţa dumneavoastră, rezultă de acolo cel puţin o soluţie. Am văzut în declaraţiile publice disponibilitate pentru o soluţie, cel puţin pentru o soluţie”.

Șeful statului a repetat că așteaptă seriozitate de la partide: „Eu aştept ca partidele să vină la mine cu majoritate. Cred că după două luni, noi toţi, cetăţenii, în ţara asta, putem să aşteptăm de la partidele politice o propunere de majoritate. (..) Din declaraţiile publice, acea soluţie care se preconiza era o soluţie de guvern minoritar, susţinută de o majoritate”,.

„Eu mă aştept la responsabilitate. După două luni, soluţii de majoritate”, a adăugat șeful statului.

„Aştept partidele, aşa cum s-au angajat la consultările de săptămâna asta, să vină la mine cu o propunere de majoritate, negociată, cu acord, cum au spus atunci. Eu cred că suntem oameni serioşi şi când spunem ceva în faţa opiniei publice ar trebui să ne respectăm ceea ce spunem”, a insistat Nicușor Dan.

Președintele: „AUR nu este partid pro-occidental”

Preşedintele Nicuşor Dan consideră în continuare că AUR nu este un partid pro-occidental și spune că nu a fost informat de Adrian Veștea că negociază cu AUR voturile pentru învestitură.

Întrebat dacă AUR este sau nu un partid pro-occidental, președingtele a răspuns: „În opinia mea, nu”.

Despre momentul în care Adrian Veştea s-a dus să negocieze cu AUR: „Domnul Veştea a primit un mandat şi, mai departe, a fost sarcina domniei sale”. „Ar fi fost dincolo de atributul meu constituţional să intervin”, a adăugat Nicuşor Dan.

Despre momentul desemnării lui Veştea, fără acordul PNL, Nicuşor Dan a explicat că „după câteva săptămâni de blocaj, a ales o soluţie care părea, la momentul la care a propus-o, că va rezolva criza în care suntem”.

Președintele exclude în continuare alegerile anticipate

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că exclude în continuare alegerile anticipate, el arătând că ar fi o soluţie extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii pieţelor financiare.

„Cred că ar fi o soluţie extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem, în evaluarea mea, câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii pieţelor financiare faţă de România”, a spus preşedintele Nicuşor Dan, în Polonia, întrebat dacă exclude în continuare scenariul alegerilor anticipate.

Întrebat dacă a fost un moment în care a luat în calcul această variantă, el a menţionat că în mod teoretic, toate variantele sunt luate în considerare. „În mod practic, nu, până în momentul ăsta”, a spus el.

Nicușor Dan: „Nu poți lupta cu sistemul când ești șeful sistemului”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului, iar problema este cum poate fi reformat sistemul, fără ca țara să nu ajungă la anarhie.

Întrebat cât de puternic a simţit influenţa sistemului, de când a ajuns la Palatul Cotroceni, şi cum i-a afectat munca şi cum crede că ar putea să dispară influenţa asta în România, șeful statului a răspuns: „În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, asta e o certitudine. Acum, nu poţi să te lupţi cu sistemul când eşti şeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul, fără ca să ducem ţara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o”.

„Între un câine care latră şi un câine care muşcă, eu prefer un câine care muşcă”, a mai spus şeful statului.

„Între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulţi declamatori, şi între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul”, președintele preferă să fie în poziția „de a avea instrumente pentru a reforma sistemul”.

„Dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcaţie între pro-occidental şi anti-occidental, şi nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul”.

Întrebat dacă şeful sistemului poate livra România onestă, Nicuşor Dan a răspuns: „Da, în timp. În timp, şi fără să producă anarhie”.

Despre „lista neagră” a CSM

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat despre lista neagră pe care CSM a trecut organizaţii neguvernamentale, organizații media şi persoane publice foarte critice la adresa magistraților și a sistemului.

„Eu, de când exercit mandatul ăsta, constatând că există enorm de multă tensiune socială în România, am îndemnat la calm şi la dezescaladare. Câteva luni, şi e regretabil că lucrul ăsta s-a întâmplat, a existat o aversiune socială faţă de magistraţi. Şi asta, încă prevăzând cu săptămâni, luni, înainte de asta, am spus că nu e normal. Ea s-a întâmplat. E legitim ca CSM-ul să-i apere pe magistraţi. Nu e legitim, însă, ca CSM-ul să-i escaladeze. Deci, e foarte bine că ei au luat opinii, au răspuns la aceste opinii. E democraţie, fiecare îşi apără punctul de vedere. Însă, să indici nume şi prenume persoane fizice şi persoane juridice ONG-uri, asta nu e deloc corect”.

Întrebat dacă a avut o discuţie, el a răspuns: „Lucrul s-a întâmplat, din nou, orice escaladare nu face decât rău societăţii româneşti, indiferent din ce parte vine. Asta e ce pot eu să spun. Mai departe, evident că nu am mijloace instituţionale pentru a interveni în această chestiune”.

Despre „reevaluarea” lui Sorin Grindeanu

Întrebat dacă l-a reevaluat între timp pe Sorin Grindeanu, după ce în trecut ieşea în stradă împotriva lui, acum aceeptându-l pe liderul PSD ca variantă de premier, președintele a răspuns: „Dacă ar fi să lucrăm cu opiniile mele personale, aş numi 463 de oameni în Parlament care îmi plac mie şi totul ar fi foarte simplu. Numai că noi trăim într-o democraţie”.

Nicuşor Dan a precizat că în democraţie, puterea e împărţită între preşedinte, executiv, Parlament, puterea judecătorească, toate formulele democraţiei. „Dincolo de părerile mele personale despre o persoană sau alta, cred că am responsabilitatea să aduc, să numesc un premier care să strângă o majoritate”.

Despre rotativa guvernamentală

„Vreau să insist aici, că am făcut două propuneri. Cel mai comod pentru mine, ca să-mi păstrez imaginea, sfaturile consultanţilor, stai deoparte, nu te băga, că o să iasă rău. Am încercat să ajut acest proces, de două ori. S-a întâmplat, nu a ieşit. Acum, democratic, partidele să vină cu majorităţi în faţa cetăţenilor”, a declarat preşedintele în Polonia.

„Ca să ajungem la rotativă, ca să ajungem la etapa a doua, trebuie să parcurgem etapa întâi”. „Eu nu cer partidelor să vină cu ce se va întâmpla între iunie 2027 şi decembrie 2027. Eu cer partidelor să vină să-mi spună care-i majoritatea pentru iulie 2026”.

Reamintim că USR a propus o rotativă între cele două guverne minoritare pro-occidentale disponibile: PSD și, pe de altă parte, PNL-USR-UDMR, cu susținerea la învestitură și pe proiectele importante, a celelilalte tabere.

Despre suspendarea președintelui

Suspendarea preşedintelui e o chestie foarte serioasă şi nu trebuie să o trivializăm, a mai spus joi seara Nicușor Dan, precizând că în raport cu cetăţenii, cu simpatizanţii, posibil să fi făcut greşeli, însă îi asigură că tot timpul a acţionat cu bună credinţă.

Întrebat dacă acum consideră că a greşit în încercările de formare a guvernului și la desemnarea celor doi premieri – Eugen Tomac și Adrian Veștea – Nicuşor Dan a răspuns: „Evident, toată lumea greşeşte”.

A refuzat să spună în ce moment a greşit. „Nu contează acum, adică interesul meu este ca aceste negocieri să ajungă la un sfârşit şi nu vreau să spun lucruri care să inflameze şi mai mult”.

„Suspendarea preşedintelui e o chestie foarte serioasă şi nu trebuie să o trivializăm. Suspendarea preşedintelui e o măsură foarte gravă, când preşedintele încalcă Constituţia, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetăţenii, cu simpatizanţi, foştii simpatizanţi, posibil să fi făcut greşeli, însă vreau să îi asigur că tot timpul am acţionat cu bună credinţă”.

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