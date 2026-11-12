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Președintele Dan, la Dublin – discuții cu Friedrich Merz – Printre subiecte, viitorul buget al UE și Republica Moldova

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De Vladimir Ionescu

12 noiembrie, 2026

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, joi, o întâlnire bilaterală cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în marja reuniunii Comunităţii Politice Europene (CPE), găzduită de Irlanda, la Dublin.

Şeful statului participă, joi, la cea de a noua reuniune a Comunităţii Politice Europene. Summitul, cu tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”, va reuni lideri din întreaga Europă pentru discuţii privind principalele provocări cu care se confruntă continentul, cu accent pe securitate, competitivitate şi rezilienţă, a informat Administraţia Prezidenţială.

Întrevederea dintre Nicuşor Dan şi Friedrich Merz a durat în jur de 40 de minute, iar printre temele de discuţie s-au numărat bugetul multianual al Uniunii Europene, Republica Moldova şi apărarea, conform Agerpres.

Prezentăm integral mesajul postat pe Facebook de către președintele Dan:

„M-am bucurat să mă întâlnesc, în marja Summitului Comunității Politice Europene de la Dublin, cu cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, și să discutăm despre excelenta cooperare dintre România și Germania, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul Uniunii Europene.

Am abordat, de asemenea, teme de interes strategic comun, precum viitorul buget al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2035 și progresele Republicii Moldova în parcursul său de aderare la UE.

Discuțiile au vizat și consolidarea securității europene precum și dezvoltarea pe termen lung a industriilor de apărare și a capacităților militare ale celor două țări. Aceste obiective sunt esențiale pentru asigurarea unei descurajări credibile pe Flancul Estic al NATO, în contextul intensificării incursiunilor dronelor și al amenințărilor hibride cu care se confruntă Europa”.

(Citește și: Video / Ursula von der Leyen, la București: UE accelerează hub-ul de securitate de la Marea Neagră, cu un calendar de finalizare – Conferința de presă cu Nicușor Dan)

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