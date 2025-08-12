cursdeguvernare

miercuri

13 august, 2025

Europa & Lumea

Președintele Dan – discuție telefonică cu Volodimir Zelenski: „Avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina”

De Vladimir Ionescu

12 august, 2025

Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat, într-o discuţie telefonică avută cu omologul său de la Kiev, Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace durabilă în Ucraina.

„Am prezentat punctul meu de vedere, și anume că avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, pentru ca atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România sprijină eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor”, a scris președintele Dan, pe rețeaua X.

„România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Ca vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a obține o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, a adăugat șefu statului.


Pe de altă parte, el a anunțat că a acceptat invitația lui Volodimir Zelenski de a efectua o vizită la Kiev în această toamnă.

Președintele României, Nicușor Dan, va participa mâine, în format de videoconferință, la summitul Coalition of the Willing, a anunțat, marți, Biroul de presă al Administrației prezidențiale. În același timp, președintele Nicușor Dan a transmis marți, printr-o postare pe platforma socială X, că salută „eforturile” președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului din Ucraina.

(Citește și Președintele Nicușor Dan participă la Summitul virtual al Coaliției de sprijinire a Ucrainei – Mesajul șefului statului către Donald Trump)

***


