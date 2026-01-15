Președintele Dan, discurs în fața ambasadorilor străini: „Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere, care susține valorile democratice și dreptul internațional. Normele internaționale au devenit deseori relativizate”

România își va urmări cu tenacitate interesele naționale și, în același timp, va rămâne „un partener de încredere care susține și promovează valorile democratice și dreptul internațional”, a declarat președintele Nicușor Dan, într-un discus susținut, joi, la întâlnirea anuală cu șefii misiunilor diplomatice acreditați în România.

„Mediul internațional e marcat de crize cronice sau spontane, este marcat de reînvierea logicii sferelor de influență și a competiției dintre marile puteri, și normele internaționale au devenit deseori relativizate și organismele multilaterale și-au pierdut, cel puțin în parte, din forță. Scena globală este marcată de crize multiple și suprapuse, și reclamă, așa cum am spus, dinamism și flexibilitate. Am solicitat diplomaților noștri să aibă capacitatea să se adapteze acestor realități, să anticipeze realitățile viitoare şi să reacționeze prompt față de acestea.”, a adăugat șeful statului.

„Pe o scenă globală adesea haotică, România va continua să fie un partener de încredere, vom urmări aceeași politică externă întemeiată pe triada Uniunea Europeană – NATO – Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, vom acorda o atenție sporită unor teme de o importanță imediată pentru noi: războiul de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei, parcursul european al Republicii Moldova, cooperarea cu partenerii noștri strategici și cu statele cu care împărtășim aceleași valori”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a precizat că țara noastră susține eforturile liderului de la Casa Albă, Donald Trump, de negociere a unei păci rapide și durabile, cu garanții ferme de securitate pentru Ucraina, „la care suntem gata să contribuim în mod substanțial”.

În opinia șefului statului, ne așteaptă „o perioadă complicată și dificil de prevăzut”.

„De aceea, România va căuta să participe activ la regândirea și eficientizarea sistemului multilateral. Vom fi un partener de încredere care susține și promovează valorile democratice și dreptul internațional. Mă gândesc în special la Organizația Națiunilor Unite, care în acest an își va alege un nou secretar general și care va trebui să se adapteze acestor noi circumstanțe globale”, a spus președintele Dan.

