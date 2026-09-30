Președintele Dan anunță că luni vor avea loc noi consultări cu partidele, precum și desemnarea unui nou premier

Președintele Nicușor Dan a anunțat miercuri seară convocarea partidele parlamentare pentru consultări, luni, ziua în care va face și noua desemnare de premier.

”Am trăit azi un nou eşec al membriilor Parlamentului de a constitui o majoritate în jurul unui guvern”, a spus preşedintele, aflat la Praga.

El i-a mulţumit lui Siegfried Mureşan pentru că şi-a asumat această responsabilitate: ”A făcut-o în mod serios, a venit cu un program de guvernare, cu formulă de guvern”.

”Cred că a fost un pas necesar pentru ca fiecare dintre noi, partide cetăţeni, să înţelegem că este nevoie de consens în politică. Politica este despre consens şi majoritatea este despre consens. În aceste condiţii, voi convoca partidele la Cotroceni luni pentru consultări, iar luni după-amiază voi nominaliza o propunere de prim-ministru”, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan.

”Cer partidelor ca în acest răgaz să-şi organizeze şedinţele interne şi să vină de data asta cu soluţii care să poată să treacă, şi din nou, pentru că lucrul ăsta se întâmplă, este nevoie de consens, este nevoie ca partidele să lase fiecare de la ele, astfel încât să se ajungă la acest consens”, a spus Nicuşor Dan.

”Vreau să-i asigur pe români şi pe partenerii noştri că vom păstra direcţia pro-occidentală şi că vom respecta angajamentele financiare pe care le-am luat”, a mai afirmat şeful statului.

Partidele, pregătite pentru ce urmează

Siegfried Mureșan a pierdut cu 182 voturi învestirea în Parlament, aceasta fiind a doua propunere a președintelui ce nu a reușit o majoritate pentru formarea unui guvern, o situație ce deschide două principale variante de soluționare a crizei politice – o nouă propunere de premier sau alegeri anticipate.

Partidele și-au făcut deja calculele, eșecul lui Siegfried Mureșan fiind previzibil, iar miercuri, după aflarea rezultatului votului din Parlament, liderii principalelor formațiuni au transmis primele mesaje privind poziționarea și strategia în viitoarele încercări de formare a unui guvern.

Conform Articolul 89 din Constituția României, președintele poate dizolva legislativul, ceea ce înseamnă declanșarea alegerilor anticipate:

„După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”.

Articolul nu impune însă anticipatele, iar fostul președinte al CCR Augustin Zegrean a explicat marți seara, la Antena3 CNN, că șeful statului poate face în continuare numeroase desemnări de premier și nu poate fi obligat direct de CCR să dizolve Parlamentul imediat după primele respingeri.

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