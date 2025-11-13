Președintele Dan și-a completat echipa de consilieri – Vlad Voiculescu, numit consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali. Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.

De asemenea:

Valentin-Sorin Costreie va fi consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare

Vlad Ionescu va deveni consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni

Mădălina-Gabriela Fătu va ocupa funcţia de consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale, iar Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.





Vlad Vasile Voiculescu a fost ministru al Sănătăţii în Guvernele conduse de Florin Cîţu şi Dacian Cioloş, iar în 2024 a fost ales europarlamentar pentru România din partea USR.

Cu excepţia lui Vlad Ionescu, care îşi preia funcţia la data de 1 decembrie, toţi ceilalţi consilieri îşi vor ocupa posturile din 17 noiembrie.

