cursdeguvernare

Newsletter
Contact
joi

13 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Președintele Dan și-a completat echipa de consilieri – Vlad Voiculescu, numit consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană

Rss
De Vladimir Ionescu

13 noiembrie, 2025

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali. Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.

De asemenea:

  • Valentin-Sorin Costreie va fi consilier prezidenţial la Departamentul Educaţie şi Cercetare

  • Vlad Ionescu va deveni consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice şi Românii de Pretutindeni

  • Mădălina-Gabriela Fătu va ocupa funcţia de consilier de stat la Secretariatul General al Administraţiei Prezidenţiale, iar Şerban Iftime, consilier onorific la Departamentul Politici Economice şi Sociale.

Vlad Vasile Voiculescu a fost ministru al Sănătăţii în Guvernele conduse de Florin Cîţu şi Dacian Cioloş, iar în 2024 a fost ales europarlamentar pentru România din partea USR.

Cu excepţia lui Vlad Ionescu, care îşi preia funcţia la data de 1 decembrie, toţi ceilalţi consilieri îşi vor ocupa posturile din 17 noiembrie.

(Citește și: Nou consilier prezidențial – pentru domeniul educației, Sorin Costreie, profesor universitar la Facultatea de Filosofie București)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , ,

citește și

Nou consilier prezidențial – pentru domeniul educației, Sorin Costreie, profesor universitar la Facultatea de Filosofie București

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți