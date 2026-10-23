Președintele Dan acuză explicit Rusia de escaladarea atacurilor asupra navigației maritime – 11 nave au fost lovite în Marea Neagră – Reacție a Comisiei și a Germaniei

Președintele Nicușor Dan a acuzat vineri Rusia de escaladarea atacurilor pe flancul estic al NATO, după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă și s-a scufundat în Marea Neagră, la numai 13 mile marine de coasta României, puțin în afara apelor teritoriale.



În urma atacului, unul din marinari a fost confirmat decedat, trei sunt în continuare dispăruți, iar alți nouă au fost salvați, acesta fiind al 11-lea astfel de atac asupra navelor comerciale civile, efectuat la limita apelor teritoriale ale României (7) și Bulgariei (4), respectiv în interiorul Zonelor Economice Exclusive ale celor două țări.

Nava Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, avea la bord un echipaj format din 13 marinari ucraineni și azeri și a transmis un semnal de urgență la aproximativ 13 mile marine de Constanța, imediat în afara apelor teritoriale românești. Imaginile publicate de autorități în jurul orei 13:00 arată nava răsturnată, doar o mică parte a corpului acesteia rămânând deasupra apei. Nava venea din Turcia și se îndrepta spre Canalul Sulina.

„Am avut un incident de securitate în dimineața aceasta – o navă a fost lovită de o dronă, la 13 mile, deci puțin în afara apelor teritoriale ale României. Am avut o echipă de intervenție de la Garda de Coastă, care a salvat nouă marinari. Țin să-i felicit, pentru că sunt prompți de fiecare dată, atât ei, cât și Forțele Navale Române.

Evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a spus președintele.

Președintele a legat direct incidentul de acțiunile periculoase ale Moscovei din regiune. Amintim că Rusia încearcă să descurajeze tranzitul maritim cu cereale și bunuri ucrainene printr-un coridor costal al țărilor riverane NATO de la Marea Neagră.

Ursula von der Leyen: Aceste atacuri sfidează în mod deschis dreptul internațional

În același timp, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat „profund alarmată” de ceea ce a numit „o nouă escaladare rusă în Marea Neagră”, după atacul asupra navei comerciale cu echipaj ucrainean și azer, produs în apropierea coastelor României.

„Sunt profund alarmată de încă o escaladare rusă în Marea Neagră. O navă civilă care transporta un echipaj ucrainean și azer a fost lovită în largul coastelor României. Aceste atacuri nesăbuite vizează vieți nevinovate și sfidează în mod deschis dreptul internațional. Gândurile mele se îndreaptă către familia și apropiații marinarului care a fost ucis și către familiile celor trei membri ai echipajului care sunt încă dispăruți. Le sunt recunoscătoare echipelor de salvare care lucrează neobosit pentru a-i găsi”, a transmis Ursula von der Leyen printr-o postare pe X.

Deeply alarmed by yet another Russian escalation in the Black Sea.



A civilian vessel carrying Ukrainian and Azerbaijani crew has been struck off the coast of Romania.



These reckless attacks target innocent lives and openly defy international law.



My thoughts are with the… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

Atacul este cel mai recent dintr-o serie care s-a intensificat puternic în ultimele două săptămâni în apropierea coastelor României și Bulgariei. Cel puțin șapte nave comerciale au fost lovite doar în Zona Economică Exclusivă a României, iar aproximativ 30 de marinari au fost declarați morți sau dispăruți.

Mai multe dintre navele atacate se aflau ancorate în apropierea Canalului Sulina sau se îndreptau spre acesta, rută devenită esențială pentru exporturile ucrainene după atacurile Rusiei asupra porturilor Ucrainei de la Marea Neagră.

Reacția Germaniei: Intensificarea atacurilor rusești asupra transporturilor de cereale din Marea Neagră necesită un răspuns coordonat

Totodată, vineri, ministrul german de externe, Johann Wadephul, a cerut o cooperare internațională mai strânsă pentru protejarea rutelor maritime, avertizând că atacurile asupra transporturilor de energie, cereale și îngrășăminte afectează prețurile și securitatea alimentară. Declarația a fost făcută înaintea unei reuniuni la Istanbul cu omologii săi din alte șapte țări.

„Resimțim cu toții efectele atacurilor asupra rutelor maritime, fie la benzinărie, fie în supermarket”, a afirmat șeful diplomației germane. El a avertizat că întârzierile în livrarea îngrășămintelor pot provoca foamete în unele regiuni ale lumii.

Reuniunea, organizată la inițiativa Germaniei și Turciei, aduce pentru prima dată în acest format miniștrii de externe din Germania, Franța, Regatul Unit și Italia, alături de cei din Turcia, Egipt, Pakistan și Arabia Saudită, potrivit Ministerului german de Externe.

În privința Mării Negre, șeful diplomației germane a acuzat Rusia că acceptă cu bună știință riscul unor penurii alimentare în țările din Sudul Global prin atacurile asupra transporturilor de cereale. Consecințele îi afectează în special pe cei mai săraci, a căror aprovizionare cu alimente depinde de grâu.

Potrivit acestuia, Berlinul susține eforturile pentru o încetare a focului care să protejeze navigația civilă în Marea Neagră. Ministerul german de Externe a amintit că inițiativa privind exporturile de cereale, convenită în 2022 sub medierea ONU, a demonstrat că asemenea acorduri pot îmbunătăți accesul la alimente și reduce presiunea asupra prețurilor mondiale.

Wadephul a mai subliniat că situația din Strâmtoarea Ormuz, atacurile milițiilor houthi asupra Arabiei Saudite și navigației comerciale, precum și intensificarea atacurilor rusești asupra transporturilor de cereale din Marea Neagră necesită un răspuns coordonat.

„Nu vom accepta ca Iranul și milițiile houthi să țină comerțul mondial ostatic și să continue să sufoce aprovizionarea mondială cu energie și îngrășăminte. Atacurile arbitrare asupra navigației și țărilor vecine trebuie să înceteze”, a declarat ministrul.

Atacul vine la o zi după ședința CSAT dedicată escaladărilor din Marea Neagră

Incidentul s-a produs la mai puțin de o zi după ședința CSAT de joi, 22 octombrie, convocată special pentru analizarea deteriorării situației de securitate din Marea Neagră.

CSAT a discutat cu prioritate despre încălcările spațiului aerian național și lovirea cu drone a unor nave comerciale în apele teritoriale ale României și în imediata apropiere a acestora, Administrația Prezidențială calificând aceste evoluții drept „consecințe directe ale agresiunii Federației Ruse dincolo de granițele Ucrainei”.

CSAT a decis accelerarea dezvoltării capabilităților României pentru supravegherea maritimă, combaterea minelor și intervenția împotriva dronelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian și maritim național. Au fost discutate și consolidarea coordonării cu NATO și a posturii de descurajare și apărare pe flancul estic, precum și cooperarea cu Bulgaria și Turcia.

CSAT a cerut, de asemenea, accelerarea operaționalizării Hub-ului UE de securitate la Marea Neagră și valorificarea Grupului operativ MCM Black Sea al României, Bulgariei și Turciei, al cărui mandat a fost extins în 2026 pentru protejarea infrastructurii critice.

Nicușor Dan a amintit vineri și de reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie, convocată la solicitarea României și Bulgariei, și a anunțat că România va primi „echipamente suplimentare”.

NATO anunțase deja că va trimite în regiunea Mării Negre capacități suplimentare pentru patrulare maritimă, supraveghere și recunoaștere.

Ministrul de Externe: Atacul reprezintă „o încălcare flagrantă a dreptului internațional”

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a calificat atacul asupra navei drept „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație” și a legat incidentul de escaladarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei escaladează, iar acest lucru afectează direct navigația comercială în Marea Neagră. Este o amenințare directă atât la adresa securității regionale, cât și a celei globale”, a transmis ministrul.

Neculăescu a precizat că România se coordonează cu aliații NATO, inclusiv Bulgaria și Turcia, pentru accelerarea implementării capabilităților suplimentare de supraveghere convenite după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic din 20 octombrie.

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