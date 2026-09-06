Președintele Dan a convocat luni Consiliul Suprem de Apărare a Țării

Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, pentru luni, 7 septembrie 2026, ora 15.00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Planul de înzestrare a Armatei României 2027-2036;

Programul Armata României 2044;

Documentul de analiză privind implementarea programului SAFE, aprobat în ședința de lucru interinstituțională din data de 13.08.2026;

Termeni de referință privind revizuirea, la nivelul Departamentului de Război, a posturii Forțelor SUA și a locațiilor de dislocare în Europa. Consolidarea prezenței militare americane pe teritoriul României.

În cadrul ședinței Consiliului, vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale.

Reamintim că o delegație condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate din Congresul american, s-a aflat, în perioada 28-31 august la București.

Delegația americană a avut întâlniri cu ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cu ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu și cu șefii Apărării.

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